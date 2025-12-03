Khagaria News: भाजपा नेता दिलीप सिंह गोलीकांड का खुलासा; मुख्य आरोपी बबलू कुमार गिरफ्तार, दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, खगड़िया। भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर घायल किए जाने के मामले पर से पुलिस ने पर्दा उठाया है। घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे की खोज व गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बताया कि घटना के तुरंत बाद एसडीपीओ वन मुकुल रंजन के नेतृत्व में गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक अरूण कुमार सिह, अजय कुमार सिंह को शामिल करते हुए तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर घटना में शामिल मुख्य आरोपित बबलू कुमार को गिरफ्तार किया गया।

वह दक्षिणी भदास का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि जख्मी दिलीप सिंह के बयान पर दक्षिणी भदास के पिता-पुत्र बबलु कुमार व विनोद महतो उर्फ बौना की गिरफ्तारी को लेकर कारगर कार्रवाई की गई। जिसमें बबलु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

बताते चलें कि बीते 28 नवंबर को दिन दहाड़े उस समय भाजपा नेता दिलीप सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर कर दिया था जब वे त्रिभुवन टोला के दो लोगों के साथ मचान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। आनन फानन में जख्मी भाजपा नेता को सदर अस्पताल लाया गया जहां से बेहतर उपचार को लेकर बेगूसराय रेफर कर दिया गया था।

कल्पना नर्सिंग होम में जख्मी का बयान लेने को लेकर कई बार पुलिस प्रयास तो की मगर वे बयान देने की हालत में नहीं थे। पुलिस द्वारा खुद के बयान पर नगर थाना केस नंबर 353/25 दर्ज करवाकर दो अज्ञातों को शामिल किया गया था।