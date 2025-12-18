भारतीय रेलवे : नई स्पेशल ट्रेन खगड़िया होकर डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए, जानें... टाइम टेवल जारी
रेल विभाग ने खगड़िया होकर डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 19 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से और 23 दिसंबर को लखनऊ से प् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खगड़िया। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने खगड़िया होकर डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 19 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से और 23 दिसंबर को लखनऊ से प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 05905 डिब्रूगढ़ लखनऊ स्पेशल ट्रेन 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे डिब्रूगढ़ से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। दूसरी ओर, गाड़ी संख्या 05906 लखनऊ डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन 23 दिसंबर को रात 11:30 बजे लखनऊ से चलकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी।
लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी
इस नई ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी। ट्रेन का ठहराव खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, नवगछिया जैसे अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी होगा, जिससे यात्रियों को विभिन्न स्थानों से यात्रा करने में आसानी होगी। रेल विभाग की यह पहल यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना और भी सरल हो सके।
रेल विभाग निरंतर प्रयासरत है
यात्रियों को इस नई स्पेशल ट्रेन का लाभ उठाने के लिए समय पर स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी गई है। इस ट्रेन के संचालन से न केवल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देगी। यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल विभाग निरंतर प्रयासरत है। लोगों को काफी सुविधा होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर लगातार सुविधा में वस्तार किया जा रहा है। रेल अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय रेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुविधा को बेहतर बनाएं।
