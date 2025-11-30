Language
    निकाह के लिए पहुंचा था और उठ गया जनाजा, बिहार में हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत

    By Amit Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    खगड़िया के कुतुबपुर गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हे मु. इरशाद की गोली लगने से मौत हो गई। निकाह के बाद छोहारा वितरण के समय यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

    रोते-बिलखते मृतक के परिजन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। शहर से महज एक किलोमीटर दूर मुफस्सिल थाना के कुतुबपुर गांव में शनिवार की देर रात शादी समारोह में उस समय मातम छा गया। जब समारोह में की जा रही हर्ष फायरिंग में एक गोली दूल्हे को जा लगी और उसकी मौत हो गई।

    मृतक दूल्हा कुतुबपुर गांव का ही 22 वर्षीय मु. इरशाद है। शनिवार रात कुतुबपुर में ही मु.इरशाद की शादी हो रही थी। जिसे लेकर समारोह आयोजित किया गया था। निकाह के बाद समारोह में हर्ष फायरिंग की जाने लगी। जिसमें दूल्हे मु. इरशाद को गर्दन के समीप गोली लग गई। गोली लगते ही समारोह में अफरातफरी मच गई।

    गंभीर स्थिति में स्वजन उसे सदर अस्पताल ले गए। जहां आरंभिक उपचार बाद उसे रेफर कर दिया गया। स्वजन उसे बेगूसराय ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    एसपी राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ वन मुकुल रंजन के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फोरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रवाना किया गया।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस बावत केस दर्ज करने के साथ ही गहन पड़ताल की जा रही है। एसपी न बताया कि कुतुबपुर गांव में मु. ईरशाद का निकाह पास के ही लड़की से शनिवार की रात धूमधाम से हुई। गाजे बाजे के बीच लोग खुशियां मना रहे थे।

    स्वजनों का कहना हुआ कि मुस्लिम समाज में निकाह के बाद छोहारा वितरण का रश्म होता है। छोहारा वितरण के दौरान गोली चली जो इरशाद को लग गई। इरशाद लहुलुहान होकर गिर गया। वर वधु पक्षों के लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में इरशाद को सदर अस्पताल लाया गया जहां से रेफर कर दिया गया रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    इस हृदय विदारक घटना की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में हो रही है कि वधु का निकाह के साथ ही सुहाग उजड़ गया। वहीं, दूल्हे की मौत से वर पक्ष भी सदमे में है। हालांकि वर पक्ष अथवा वधू पक्ष के लोग अब तक स्पष्ट नहीं कर पाए। गोली किस पक्ष ने चलाई हालात सामान्य होने पर स्पष्ट हो पाएगा। समाचार लिखे जाने तक केस दर्ज करने को लेकर बयान दर्ज नहीं हो पाया था।