रवि किशन ने फिर RJD वालों को धोया... मुझे धमकी दे रहे कि सिर में गोली मार देंगे, बाबू मोदी-नीतीश के शासन बा, डेराए के नईखे

संवाद सूत्र, परबत्ता (खगड़िया)। Ravi Kishan Bihar Rally अब वह बिहार नहीं है, जहां हथियार और कट्टे की बात होती थी। अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है। मोदी और नीतीश की जोड़ी विकास की गाथा लिख रही है। उक्त बातें भाजपा सांसद और सिने स्टार रवि किशन ने सोमवार को परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के केएमडी कालेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर भूमिहार-ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी मौजूद रहे। रवि किशन ने कहा- डरे के नए बा, मोदी और नीतीश के शासन बा। रवि किशन ने कहा- मुझे धमकी मिली कि सिर में गोली मार दी जाएगी। लेकिन बता दूं, ये सिर खाली है, गोली मार दो, पर मेरे मरने से हजारों रवि किशन खड़े हो जाएंगे। मोदी-नीतीश के शासन बा त कवना बात के डर बा।

उन्होंने कहा कि परबत्ता की जनता को डर की राजनीति नहीं, विकास और विश्वास का साथ देना होगा। बीच-बीच में सिने स्टार ने शायरी और गीतों के तड़के से माहौल को सजीव बनाए रखा। लोग झूम उठे, तालियां गूंजती रही। सिने स्टार ने कहा, डबल इंजन की सरकार को मजबूत कीजिए, तभी हर गांव में उजाला और हर हाथ में रोजगार आएगा।

भाजपा नेता और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, मैंने छह वर्षों तक सेना में रहकर देश की सेवा की है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो अपराधी पर कार्रवाई करने से पहले दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था। तब तक हमारी सेना के अधिकारी बलिदान हो जाया करते थे।

अब केंद्र में मोदी की सरकार है। अब अपराधियों को ढेर करने में हमारी सेना तनिक भी नहीं सोचती है। उन्होंने जंगलराज की चर्चा कर राजद पर भी हमला बोला। कहा कि, जिस समय हम 12 वर्ष के थे, तब रात में नक्सलियों के डर से घर में नहीं सोते थे। लेकिन आज सुशासन की सरकार है। आपको कोई डरा नहीं सकता है।