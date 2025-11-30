Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज में 17 घंटे तक ED की छापेमारी, दस्तावेज खंगाले; हार्ड डिस्क की कॉपी जब्त

    By Chitranjan Sangar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    खगड़िया के श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज में ईडी ने 17 घंटे तक छापेमारी की। टीम ने कॉलेज के दस्तावेजों की जांच की और हार्ड डिस्क की कॉपी जब्त की। कॉलेज व्यवस्थापक से पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान एमबीबीएस नामांकन प्रक्रिया बाधित रही, हालांकि 100 में से 96 सीटों पर नामांकन हो चुका है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, कॉलेज एनएमसी के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेडिकल कॉलेज में 17 घंटे तक छापेमारी

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कालेज में गुरुवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम ने दबिश दी। टीम तीन गाड़ियों से अर्धसैनिक बलों और पुलिस जवान के साथ पहुंची। 

    कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार की सुबह 10 बजे के आसपास छापेमारी शुरू की। छापेमारी शुक्रवार की अल सुबह तीन बजे तक जारी रही। 17 घंटे की छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने मेडिकल कॉलेज के डाक्यूमेंट्स को खंगाल डाला। कॉलेज के व्यवस्थापक इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार से लगभग 10 मिनट पूछताछ भी की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक्यूमेंट्स की गहन पड़ताल

    इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, उनसे सात-आठ सवाल पूछे गए। ईडी की टीम ने कॉलेज के डाक्यूमेंट्स की गहन पड़ताल की। अकाउंट की जांच की गई। नामांकन और अकाउंट से संबंधित हार्ड डिस्क की कॉपी कर टीम अपने साथ लेते गई है।

    मालूम हो कि जिस दिन ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की, उस दिन एमबीबीएस का नामांकन कार्य चल रहा था। इससे नामांकन की प्रक्रिया बाधित रही। मालूम हो कि, इस सत्र से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहां एमबीबीएस की 100 सीटों पर नामांकन आरंभ हुआ है। नामांकन की अंतिम तिथि 29 नवंबर तक निर्धारित है।

    100 में 96 सीटों पर नामांकन 

    कॉलेज के मीडिया प्रभारी अमरीष कुमार ने बताया कि, 100 में 96 सीटों पर नामांकन हो चुका है।चार सीटों के लिए एनएमसी के दिशा-निर्देश का इंतजार रहेगा। कई राज्यों के विद्यार्थियों ने एमबीबीएस के प्रथम सत्र में एनएमसी के गाइड लाइन के तहत नामांकन कराया है। 

    महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पांडुचेरी, हरियाणा, पंजाब आदि के विद्यार्थियों ने इस कॉलेज में नामांकन कराया है। आगामी दो दिसंबर से एमबीबीएस के प्रथम सत्र की पढ़ाई विधिवत आरंभ होगी।

    ईडी की टीम एकाएक कॉलेज पहुंची

    मीडिया प्रभारी ने बताया कि, ईडी की टीम एकाएक कॉलेज पहुंची। कोई पूर्व सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि, कोई कैश(नगद) बरामद नहीं हुआ है। 

    कॉलेज के डॉक्यूमेंट की ईडी टीम ने गहन छानबीन 17 घंटे के दौरान की। टीम कुछेक हार्ड डिस्क की कॉपी कर साथ लेती गई है। कॉलेज का संचालन एनएमसी के गाइड लाइन के तहत हो रहा है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिले के अनेक लोगों के सहयोग तथा बैंक ऋण से निर्मित हुआ है।