मेडिकल कॉलेज में 17 घंटे तक ED की छापेमारी, दस्तावेज खंगाले; हार्ड डिस्क की कॉपी जब्त

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कालेज में गुरुवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम ने दबिश दी। टीम तीन गाड़ियों से अर्धसैनिक बलों और पुलिस जवान के साथ पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार की सुबह 10 बजे के आसपास छापेमारी शुरू की। छापेमारी शुक्रवार की अल सुबह तीन बजे तक जारी रही। 17 घंटे की छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने मेडिकल कॉलेज के डाक्यूमेंट्स को खंगाल डाला। कॉलेज के व्यवस्थापक इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार से लगभग 10 मिनट पूछताछ भी की।

डाक्यूमेंट्स की गहन पड़ताल इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि, उनसे सात-आठ सवाल पूछे गए। ईडी की टीम ने कॉलेज के डाक्यूमेंट्स की गहन पड़ताल की। अकाउंट की जांच की गई। नामांकन और अकाउंट से संबंधित हार्ड डिस्क की कॉपी कर टीम अपने साथ लेते गई है।

मालूम हो कि जिस दिन ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की, उस दिन एमबीबीएस का नामांकन कार्य चल रहा था। इससे नामांकन की प्रक्रिया बाधित रही। मालूम हो कि, इस सत्र से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहां एमबीबीएस की 100 सीटों पर नामांकन आरंभ हुआ है। नामांकन की अंतिम तिथि 29 नवंबर तक निर्धारित है।

100 में 96 सीटों पर नामांकन कॉलेज के मीडिया प्रभारी अमरीष कुमार ने बताया कि, 100 में 96 सीटों पर नामांकन हो चुका है।चार सीटों के लिए एनएमसी के दिशा-निर्देश का इंतजार रहेगा। कई राज्यों के विद्यार्थियों ने एमबीबीएस के प्रथम सत्र में एनएमसी के गाइड लाइन के तहत नामांकन कराया है।