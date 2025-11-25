डीजीपी बनकर खगड़िया एसपी से साइबर ठगी का प्रयास, दो गिरफ्तार केस दर्ज

जागरण संवाददाता, खगड़िया। साइबर ठगों की सक्रियता से पुलिस की भी नींद हराम हो गई है। हाल यह है कि एसपी से भी ठगी करने का प्रयास किया गया। बिहार के डीजीपी बनकर साइबर अपराधियों ने एसपी खगड़िया राकेश कुमार से पैसे की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी के सरकारी मोबाइल 90318282210 पर हाटसेप काल किया गया। मोबाइल नंबर 8286663274 से डीजीपी बिहार विनय कुमार के नाम से मेसेज एवं अकांउट नंबर, गूगल पे नंबर भेजा गया। जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा एसपी से पैसे की मांग की गई।

यह कॉल साइबर अपराधियों द्वारा 10 अक्टूबर को ही एसपी के सरकारी मोबाइल पर की गई थी। संदेह होने पर एसपी के निर्देश पर साइबर इंस्पेक्टर श्वेता भारती के लिखित बयान पर केस दर्ज किया गया। एसपी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी जांच करते हुए मोबाइल नंबर एवं संबंधित बैंक खाते से जुड़ा हुआ ई-मेल आईडी से मोबाइल फोन बरामद करते हुए वैशाली से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार साइबर अपराधियों में वैशाली जिले के ग्राम अजमतपुर के मधुकांत ठाकुर और लारूई हुसैनाबाद के निकील उर्फ निखिल पासवान शामिल है। गिरफ्तार दोनों साइबर अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों का कहना हुआ कि साइबर ठगी को को अंजाम देने के लिए एक गिरोह संचालित है जो आमलोगों को लालच देकर बैंक में खाता खुलवाता है और मोबाइल सिम खरीदता है जिसे वे लोग आगे के गिरोह के सदस्यों को बेच देते हैं। जिसका उपयोग गिरोह के सदस्य ठगी में करते है।