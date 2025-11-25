Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी बनकर खगड़िया एसपी से साइबर ठगी का प्रयास, दो गिरफ्तार केस दर्ज

    By Mukesh Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:15 AM (IST)

    खगड़िया में साइबर अपराधियों ने डीजीपी बनकर एसपी से ठगी का प्रयास किया। एसपी की सतर्कता से मामला पकड़ में आया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीजीपी बनकर खगड़िया एसपी से सइबर ठगी का प्रयास। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। साइबर ठगों की सक्रियता से पुलिस की भी नींद हराम हो गई है। हाल यह है कि एसपी से भी ठगी करने का प्रयास किया गया। बिहार के डीजीपी बनकर साइबर अपराधियों ने एसपी खगड़िया राकेश कुमार से पैसे की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी के सरकारी मोबाइल 90318282210 पर हाटसेप काल किया गया। मोबाइल नंबर 8286663274 से डीजीपी बिहार विनय कुमार के नाम से मेसेज एवं अकांउट नंबर, गूगल पे नंबर भेजा गया। जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा एसपी से पैसे की मांग की गई।

    यह कॉल साइबर अपराधियों द्वारा 10 अक्टूबर को ही एसपी के सरकारी मोबाइल पर की गई थी। संदेह होने पर एसपी के निर्देश पर साइबर इंस्पेक्टर श्वेता भारती के लिखित बयान पर केस दर्ज किया गया।

    एसपी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी जांच करते हुए मोबाइल नंबर एवं संबंधित बैंक खाते से जुड़ा हुआ ई-मेल आईडी से मोबाइल फोन बरामद करते हुए वैशाली से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

    गिरफ्तार साइबर अपराधियों में वैशाली जिले के ग्राम अजमतपुर के मधुकांत ठाकुर और लारूई हुसैनाबाद के निकील उर्फ निखिल पासवान शामिल है। गिरफ्तार दोनों साइबर अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

    गिरफ्तार अपराधियों का कहना हुआ कि साइबर ठगी को को अंजाम देने के लिए एक गिरोह संचालित है जो आमलोगों को लालच देकर बैंक में खाता खुलवाता है और मोबाइल सिम खरीदता है जिसे वे लोग आगे के गिरोह के सदस्यों को बेच देते हैं। जिसका उपयोग गिरोह के सदस्य ठगी में करते है।

    इधर, एसपी राकेश कुमार ने बताया कि टीम में शामिल साइबर डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रकात कुमार सिपाही गुलशन कुमार व अन्य की सक्रियता से दो आधार कार्ड एक पैन कार्ड व दो मोबाइल सिम भी गिरफ्तार अपराधियों से बरामद किया गया है।