Bihar Politics: 'मैं एक बात स्पष्ट कर दूं...', सीट शेयरिंग पर चिराग का बड़ा बयान; सियासी अटकलें तेज

संवाद सूत्र, अलौली (खगड़िया)। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच के बीच लोजपा (रामविलास) सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) बुधवार को अपने स्वजनों व पार्टी सांसदों के साथ खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत शहरबन्नी गांव पहुंचे। शहरबन्नी के मंत्री जी टोला स्थित स्मारक स्थल पर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने पिता स्मृति शेष रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

मालूम हो कि बुधवार को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी। उनका निधन आठ अक्टूबर 2020 को हुआ था। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि आज मेरा पूरा परिवार यहां पर है। मैं हूं और पापा की यादें हैं। बोले, जब पिताजी का निधन हुआ था, यकीनन वह कठिन समय था। मैंने न पहले हार मानी थी और न अब। एक बार फिर चुनाव का समय है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, के संकल्प के साथ पिताजी (रामविलास पासवान) के सपने को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं।

यहां से इसी संकल्प के साथ चुनावी ‘रण’ में उतरने का कार्य करेंगे। पिताजी का नए बिहार का, विकसित बिहार का सपना था। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो चर्चा रोज सुनते हैं, आज चिराग नाराज है, आज खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की है, एक बात स्पष्ट कर दूं, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के रिस्पॉन्स पर कहा कि सारी बातें बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। जब उनसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब फाइनल हो जाएगा, तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी।