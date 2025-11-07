Language
    Bihar Election 2025: कोई किचकिच नहीं, खगड़िया में शांतिपूर्वक दबते रहे EVM बटन

    By Amit Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनाव के दौरान खगड़िया में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदाताओं ने बिना किसी व्यवधान के ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चली और मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    खगड़िया में शांतिपूर्वक दबते रहे EVM पर बटन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। सुबह सात बजे मतदान आरंभ होने के पूर्व से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच कतारबद्ध होने लगे। बारी-बारी से शांतिपूर्वक मतदान करते गए। खगड़िया विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 184 पर कुल मतदाताओं की संख्या 884 है।

    यहां सुबह आठ बजे 33 वोट पड़ चुके थे। यहां मतदान कर बाहर निकले स्टूडेंट अमित कुमार, वार्ड नंबर-19, हाजीपुर ने बातचीत के क्रम में कहा कि, कोई किचकिच नहीं है। शांतिपूवर्क मतदान हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि अब अमन-चैन बहुत ज्यादा है। टेंशन नहीं रहता है। इस मुहल्ले के ही रणधीर शर्मा मैकेनिक हैं। वे भी झट से बोल उठे- सुरक्षा-शांति पहले से ज्यादा है।

    मतदान केंद्र संख्या 185 पर से वोट डालकर निकले व्यवसायी राजेश कुमार का कहना हुआ कि, व्यवसाय करते हैं। हमलोगों को क्या चाहिए, शांति और सुरक्षा। बूथ संख्या 186 पर से वोट गिराकर निकले, सेवानिवृत बैंक कर्मी रंजीत कांत वर्मा ने कहा कि, सुबह-सुबह मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अब कोई टेंशन नहीं है। घर जाकर आराम से नाश्ता करेंगे।

    उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि, सोशल, एजुकेशनल डवलपमेंट हुआ है। समाज बदला है।पहले मतदान के दिन तनाव की स्थिति रहती थी। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शहरी हूं, आराम से सेवानिवृति के बाद जिंदगी गुजर-बसर कर रहा हूं।

    जेएनकेटी इंटर विद्यालय के परिसर में चार मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां रेखा देवी जब मतदान कर बाहर निकली, तो उन्होंने बताया कि, सरकार ने बीते दिनों खाते में 10 हजार दिए हैं।जिंदगी संवर रही है।

    मध्य विद्यालय सन्हौली स्थित एक मतदान केंद्र से मत डालकर बाहर निकली, 70 वर्षीय पार्वती देवी को 10 हजार नहीं मिलने का मलाल है। उन्होंने कहा, सरकार से पांच आना भी नहीं मिला है।

    यहां के ही मतदान केंद्र संख्या 84 पर से मतदान कर बाहर निकलने के बाद दंपती पंकज ठाकुर और मुस्कान देवी ने बताया कि, मताधिकार का प्रयोग जरूरी है। इस बार जिला प्रशासन ने सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया।

    हम दोनों ने सोचा, पहले मतदान कर आते हैं, फिर घर का काम-धंधा होगा। बेलदौर विधानसभा के पकरैल पंचायत निवासी युवा प्रहलाद कुमार ने मतदान के बाद बताया कि, समाज में शांति रहे, बस, यह ही कामना है। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी।