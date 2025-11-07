Bihar Election 2025: कोई किचकिच नहीं, खगड़िया में शांतिपूर्वक दबते रहे EVM बटन

जागरण संवाददाता, खगड़िया। सुबह सात बजे मतदान आरंभ होने के पूर्व से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच कतारबद्ध होने लगे। बारी-बारी से शांतिपूर्वक मतदान करते गए। खगड़िया विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 184 पर कुल मतदाताओं की संख्या 884 है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां सुबह आठ बजे 33 वोट पड़ चुके थे। यहां मतदान कर बाहर निकले स्टूडेंट अमित कुमार, वार्ड नंबर-19, हाजीपुर ने बातचीत के क्रम में कहा कि, कोई किचकिच नहीं है। शांतिपूवर्क मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अमन-चैन बहुत ज्यादा है। टेंशन नहीं रहता है। इस मुहल्ले के ही रणधीर शर्मा मैकेनिक हैं। वे भी झट से बोल उठे- सुरक्षा-शांति पहले से ज्यादा है। मतदान केंद्र संख्या 185 पर से वोट डालकर निकले व्यवसायी राजेश कुमार का कहना हुआ कि, व्यवसाय करते हैं। हमलोगों को क्या चाहिए, शांति और सुरक्षा। बूथ संख्या 186 पर से वोट गिराकर निकले, सेवानिवृत बैंक कर्मी रंजीत कांत वर्मा ने कहा कि, सुबह-सुबह मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अब कोई टेंशन नहीं है। घर जाकर आराम से नाश्ता करेंगे।

उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि, सोशल, एजुकेशनल डवलपमेंट हुआ है। समाज बदला है।पहले मतदान के दिन तनाव की स्थिति रहती थी। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शहरी हूं, आराम से सेवानिवृति के बाद जिंदगी गुजर-बसर कर रहा हूं।