Bihar Voting Percentage: खगड़िया में 69 प्रतिशत मतदान, अलौली, बेलदौर और परबत्ता में मतदाताओं ने डाले इतने वोट

अमित झा, खगड़िया। Khagaria Voter Turnout 2025, Khagaria Voting Percentage 2025 खगड़िया जिले के सभी चार विधानसभा में गुरुवार को जमकर मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें दिखने लगी थी। कुछ जगहों पर छह बजे के बाद भी मतदान होता रहा। इस दफा बीते 2020 के विधानसभा चुनाव से अधिक मतदान हुआ। मतदान का जिला में कुल प्रतिशत 66.40 रहा। मतदान प्रतिशत में इसबार पिछले तीन विधानसभा चुनाव का रिकार्ड टूटा है।

वर्ष 2010 के चुनाव में जिले का मतदान प्रतिशत 57.20 रहा था। वर्ष 2015 के चुनाव में 59.14 प्रतिशत रहा था। वहीं 2020 में मतदान प्रतिशत 58.19 रहा था। जबकि इसबार तीन चुनाव का रिकार्ड तोड़ते हुए जिले में 66.40 प्रतिशत मतदान हुआ। इसबार सर्वाधिक मतदान सदर विधानसभा खगड़िया में 68.6 प्रतिशत मतदान हुआ।

परबत्ता विधानसभा में 66.5, अलौली सुरक्षित विधानसभा में 66.2 प्रतिशत, वहीं बेलदौर विधानसभा में सबसे कम 65.15 प्रतिशत मतदान हुआ। बात अगर बीते विधानसभा चुनाव की करें, तो 2020 के चुनाव में सर्वाधिक मतदान परबत्ता विधानसभा में 60.24 प्रतिशत हुआ था। वहीं खगड़िया विधानसभा में 57.86, बेलदौर विधानसभा में 57.52 प्रतिशत और सबसे कम अलौली सुरक्षित विधानसभा में 56.85 प्रतिशत मतदान हुआ था।

मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम नवीन कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक तरफ जहां व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, वहीं मतदान को लेकर सभी बूथों पर सुरक्षा के साथ बेहतर माहौल बनाया गया। जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही मतदाताओं को भी बेहतर भागीदारी को लेकर बधाई दी है।

चुनाव विश्लेषकाें ने बताए ये कारण विधानसभा चुनाव में इसबार खगड़िया जिले में विगत चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसका मुख्य कारण दिवंगत एवं फाल्स मतदाताओं के नाम को हटाया जाना है। युवाओं की भागीदारी, नए मतदाताओं की संख्या, महिलाओं की सक्रियता, सशक्त सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता अभियान के कारण भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। केडीएस कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अनिल ठाकुर ने कहा कि इसबार बड़ी संख्या में नए मतदाता पहली दफा वोट डाले हैं, जिससे मतदान संख्या में वृद्धि हुई है।