Beldaur Election 2025 Voting: बेलदौर में आज मतदान, सुबह 7 बजे से बूथों पर वोटरों का मेला

By Bhawesh Kumar Edited By: Alok Shahi

Beldaur Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज, गुरुवार 6 नवंबर को परबत्ता सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। खगड़िया जिले के सभी चार विधानसभा सीट पर आज गुरुवार की सुबह सात बजे से मतदान हो रहा है। जो संध्या छह बजे तक चलेगा। बेलदौर विधानसभा में कुल तीन लाख 23 हजार 277 मतदाताओं के लिए 217 भवनों में 387 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 101 हैं। जबकि संवेदनशील 174 मतदान केंद्र हैं।

Beldaur Chunav 2025 Voting: बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदाता वोट डाल रहे हैं।