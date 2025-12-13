खगड़िया में धान खरीद में लापरवाही, तीन प्रखंड के BCO पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, खगड़िया। धान खरीद कार्य में गति लाने को लेकर वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। धान खरीद में उदासीनता बरते जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। धान खरीद को लेकर डीडीसी अभिषेक पलासिया द्वारा समीक्षा के बाद तीन और बीसीओ पर कार्रवाई की गई है। डीडीसी ने परबत्ता, बेलदौर और खगड़िया बीसीओ से स्पष्टीकरण पूछने के साथ एक दिन के वेतन की कटौती के निर्देश दिए हैं। डीडीसी ने धान खरीद कार्य की समीक्षा की। डीडीसी ने समीक्षा के दौरान पाया कि 12 दिसंबर को धान अधिप्राप्ति में बेलदौर प्रखंड में एक किसान से मात्र 45 एमटी एवं खगड़िया प्रखंड में भी एक किसान से मात्र तीन एमटी तथा परबत्ता प्रखंड में धान अधिप्राप्ति शून्य पाया गया।

डीडीसी ने इसे लेकर नारजगी जताने के साथ यह कार्रवाई की। डीडीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा है उक्त तीनों प्रखंड के बीसीओ से पूछे गए स्पष्टीकरण में कहा है कि लगातार समीक्षा बैठक के माध्यम से विभागीय निर्देशानुसार धान अधिप्राप्ति के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। परंतु धान अधिप्राप्ति को लेकर कोई साकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है।

यह लापरवाही और कार्य के प्रति उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। तीनों बीसीओ को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं, इसे लेकर दंड स्वरुप 12 दिसंबर एक दिन की वेतन कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए है।