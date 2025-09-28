बिहार चुनाव में महिलाएं गेमचेंजर! आखिर क्यों है नीतीश कुमार को महिला वोटर्स पर फुल कान्फिडेंस? आप भी जानिए

Women Voters Bihar Elections 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाता एक बार फिर से एनडीए के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटर्स के प्रति बेहद आशान्वित दिख रहे। बीते दो चुनाव से बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाल रही हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं की बड़ी ध्वजवाहक बनीं महिला वोटर चुनावों में एक बार फिर बड़ी गेमचेंजर बनकर उभर सकती हैं।

जागरण टीम, कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब गिनती के दिन शेष बचे हैं। चुनाव आयोग कभी भी बिहार चुनाव की तिथियों का एलान कर सकता है। इस बीच जदयू, भाजपानीत एनडीए का महिला वोटर्स पर फोकस बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में एक साथ कई कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ महिलाओं को केंद्र में रखकर शुरू की गई हैं। हालिया दिनों में जीविका दीदी को 10000 रुपये की सौगात चुनाव से पहले सर्वाधिक चर्चा में है। लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिला मतदाता फिर से केंद्र में आ गई हैं। बीते कई चुनावों में बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डालती रही हैं। ऐसे में महिला वोटर चुनावों में एक बार फिर बड़ी गेमचेंजर बनकर उभर सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटर्स को लेकर फुल कान्फिडेंस में दिख रहे हैं।

कटिहार में महिलाओं से किया सीधा संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जिले के समेली प्रखंड के नरहिया पंचायत स्थित प्लस टू धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय परिसर से 583 करोड़ रुपये लागत की कुल 242 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 73.59 करोड़ रुपये की लागत से 224 योजनाओं का उद्घाटन एवं 332.53 करोड़ रुपये की लागत से 18 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित याेजना की 14 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से आधारशिला रखी।

एक-एक कर गिनाईं उपलब्धियां समेली प्रखंड के नरैहिया हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चारों तरफ काम किए हैं। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। इशारों में राजद शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले लोगों को शाम में निकलना मुश्किल होता था, बहुत कम बच्चे पहले पढ़ते थे, सड़क की कमी थी, बिजली बहुत कम मिलती थी। वर्ष 2006 में हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने का काम किया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक राशि दी गई, शिक्षकों की बड़ी तादाद में बहाली की गई, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया।

सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में पहले बहुत कम मरीज आते थे। लेकिन अब प्रत्येक दिन 11600 मरीज आ रहे हैं । सात जिलों में मेडिकल कालेज बनाए जा रहे हैं। राज्य में पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। सात निश्चय में काफी कम हुआ है। 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी लाभ मिलेगा। पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे।

जीविका दीदी ने भर-भरकर दिया आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका में काफी कम हुआ है। एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी समूह से जुड़े हुए हैं। पूछा कि आप सब हमसे संतुष्ट हैं ना। नीतीश ने कहा कि बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। कटिहार जिले में कई पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। कटिहार के नारायणपुर से पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया। गंगा नदी मनिहारी साहिबगंज पर पुल का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कटिहार में जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया। बरारी में कुल 266 ग्रामीण सरकार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, खाद उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह, राज्य सभा सदस्य सह कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी, विधायक विजय सिंह, गोपाल मंडल, बिहार नागरिक परिषद के महासचिव सूर्यदेव मंडल, महादलित आयोग के अध्यक्ष मनोज ऋषि सहित दर्जनों कार्यकर्ता आदि मौजूद थे।

नीतीश ने इन योजनाओं का किया शिलान्यास आजमनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास कार्य लागत 193.65 करोड़ रुपये , कटिहार रेल मंडल के रेलवे समपार (कटिहार-मुकिरिया) संतोषी चौक एवं (कटिहार-जोगबनी) साहेबपारा चौक के बीच सड़क ऊपरी पुल (आरओबी) के निर्माण कार्य लागत 10.22 करोड़ रुपये, गोगाबील झील का संरक्षण एवं पर्यटन स्थल के रुप में सौंदर्गीकरण कार्य सहित अन्य 235 योजनाओं का शिलान्यास किया।