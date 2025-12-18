Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झाड़ियों में छिपी शराब पर टूट पड़े लोग. फोरलेन किनारे से तस्करों की खेप लूटकर ले गए ग्रामीण

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    कटिहार में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदामारेखा गांव के समीप झाड़ियों में शराब की बोतलें मिलीं, जिसे ग्रामीणों ने लूट ...और पढ़ें

    Hero Image

    फोरलेन किनारे तस्करों की खेप लूटकर ले गए ग्रामीण

    संवाद सहयोगी, कटिहार। शहरी क्षेत्र में पर्दे के पीछे से शराब की तस्करी हो रही है तो बिक भी रहे हैं। नए साल करीब होने से इसमें और तेजी देखी जा रही है। नगर, सहायक और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब तस्करों की हरकत अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आलम यह है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत उदामारेखा गांव के समीप फोरलेन के किनारे झाड़ी में काटून पड़ा हुआ ग्रामीणों ने देखा। उत्सुकता वश से उलट पुलट देखा तो शराब की बोतल व बीयर की केन नजर आई। फिर यह बात आग की तरह फैल गई। 

    शराब को लूट ले गए लोग

    इसके बाद झाड़ियों से शराब की बोतलों को लोग लेकर निकल पड़े, दूसरे शब्दों में कहे तो लूट लिए। बावजूद शराबबंदी के जिम्मेदार को इसकी बूं तक नहीं लगी। संभव हो कि नाक बंद कर लिए गए हो। 

    आश्चर्य इस बात कि इस झाड़ी के बगल से ही पुलिस ने इसी दिन 507 लीटर शराब बरामदगी के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया था। किंतु इस झाड़ी पर उनकी निगाहें नहीं पड़ी। अब जितनी मुंह उतनी बात हो रही है। कहा तो यहां तक जा रहा कि बरामदगी और सुपुर्दगी में गड़बड़झाला का परिणाम झाड़ी में शराब होना है। 

    मनिया इलाका बना शराब तस्करी का प्रमुख जोन

    हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं तस्करों की बुलंद मनसूबों का घोतक बन रहा है। बताया जाता है कि शराब तस्करी का यह नेटवर्क सुनियोजित तरीके से संचालित है। 

    मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मनिया इलाका अब शराब तस्करी का प्रमुख जोन बनता जा रहा है। इसी मार्ग से बड़े पैमाने पर शराब की आवाजाही हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस सख्ती से निगरानी और नियमित जांच करे तो एक भी बोतल शराब शहर में प्रवेश नहीं कर सकती। 

    तस्करों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल

    नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक, तिनगछिया, लाल कोठी, भगवान चौक, ड्राइवर टोला सहित अन्य मोहल्लों में भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। शाम होते ही इन इलाकों में तस्करों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पुलिस की गश्ती इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। 

    सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा, मिरचाईबाड़ी, तेजाटोला, हदयगंज, बुद्धू चौक समेत कई इलाकों में शराब तस्करी का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी तस्करों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के तीन थाना क्षेत्रों में शराब तस्करी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। जिस पर तत्काल सख्त और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

    झाड़ियों में शराब छुपाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साक्ष्य मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. गौरव मंगला, प्रभारी एसपी, कटिहार।