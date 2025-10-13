वंदे भारत ट्रेन से मिला कुछ ऐसा, जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद; पुलिस के भी उड़े होश!

Language
    By Rajeev Choudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:12 PM (IST)

    वंदे भारत ट्रेन में एक अप्रत्याशित वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस भी हैरान है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक वस्तु की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की उम्मीद कर रही है। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है।

    वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से 162 किलो गांजा बरामद

    संवाद सहयोगी, कटिहार। नशे के सौदागर तस्करी के लिए अब प्रीमियम ट्रेनों को भी माध्यम बनाने लगे हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर ठहरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने 162 किलो गांजा बरामद किया है।

    बताया जाता है कि 13 अक्टूबर की सुबह लगभग 7:45 बजे रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेल एसपी हरिशंकर कुमार के निर्देश पर रेल पुलिस तथा एएलटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म संख्या पांच पर खड़ी ट्रेन नंबर 22233 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की।

    रेल डीएसपी अरुण कुमार अकेला ने बताया कि छापेमारी के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इकोनॉमी बोगी ई-एक में रखे दो ट्रॉली बैग और आठ पीठू बैग में कुल 162 किलोग्राम लावारिस गांजा बरामद किया गया।

    रेल पुलिस ने मादक पदार्थों की यह बड़ी खेप जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए रेल थाना में मामला दर्ज किया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    रेल पुलिस गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को खंगालने में जांच जुट गई है। छापामारी में रेल थाना अध्यक्ष मो. अलाउद्दीन, एएसआई रबिन कुमार, एएलटीएफ के प्रभारी रमेश हांसदा शामिल थे।