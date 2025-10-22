Language
    Katihar Crime: बकरी चर गई खेत तो हैवान बना चाचा, भतीजी को पीट-पीट कर मार डाला

    By Rajeev Choudhary Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    कटिहार के सनकोला गांव में एक नाबालिग लड़की की उसके चाचा-चाची द्वारा पिटाई से मौत हो गई। बकरी के खेत में घुसकर पौधे खाने से नाराज चाचा और उसके परिवार ने नाजिया खातून को बेरहमी से पीटा। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    चाचा ने की भतीजी की हत्या

    संवाद सहयोगी, कटिहार। आबादपुर थाना क्षेत्र के सनकोला गांव में चाचा-चाची ने सोमवार को अपनी भतीजी को जमकर पीटा। बकरी द्वारा बाड़ी में कुछ पौधों के खाने से नाराज चाचा ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

    छाती और पेट में गंभीर चोट आने से नाबालिग भतीजी की उपचार के क्रम में मंगलवार को मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों पर केस किया है। घटना के बाद दोनों आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के पिता मु. रसीद मजदूरी करते हैं।

    जानकारी के अनुसार नाजिया खातून (15) की बकरी उसके चाचा निजारूल की बाड़ी में घुसकर कुछ पौधे खा गई। इस घटना के बाद निजारूल व उसकी पत्नी पिंकी खातून ने दो अन्य रिश्तेदारों आयशा खातून और मलायका खातून के साथ मिलकर नाजिया के साथ गाली-गलौज की।

    इसके बाद उसकी झोपड़ी का घेरा तोड़कर सभी उसके घर में घुस गए और नाजिया की लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। नाजिया गंभीर रूप से घायल हो गईं। लोगों ने उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

    यहां मंगलवार को उपचार के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतका की मां अख्तरी खातून ने आरोप लगाया है कि चारों आरोपितों ने मिलकर उनकी भतीजी कसे बेरहमी से पीटा था। छाती व पेट पर गंभीर चोट आने के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है।

    घटना की सूचना मिलते ही आबादपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतका के स्वजन के बयान पर केस किया। मामले में चाचा और चाची को आरोपित बनाया गया है। घटना के बाद सभी आरोपित फरार हैं।

    स्वजन के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी नामजद अभियुक्त निजारूल व उनकी पत्नी को बनाया गया है। सभी आरोपितों की तलाश की जा रही है। -मो. सदाब, थानाध्यक्ष, आबादपुर