Katihar Crime: बकरी चर गई खेत तो हैवान बना चाचा, भतीजी को पीट-पीट कर मार डाला

संवाद सहयोगी, कटिहार। आबादपुर थाना क्षेत्र के सनकोला गांव में चाचा-चाची ने सोमवार को अपनी भतीजी को जमकर पीटा। बकरी द्वारा बाड़ी में कुछ पौधों के खाने से नाराज चाचा ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

छाती और पेट में गंभीर चोट आने से नाबालिग भतीजी की उपचार के क्रम में मंगलवार को मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों पर केस किया है। घटना के बाद दोनों आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के पिता मु. रसीद मजदूरी करते हैं।

जानकारी के अनुसार नाजिया खातून (15) की बकरी उसके चाचा निजारूल की बाड़ी में घुसकर कुछ पौधे खा गई। इस घटना के बाद निजारूल व उसकी पत्नी पिंकी खातून ने दो अन्य रिश्तेदारों आयशा खातून और मलायका खातून के साथ मिलकर नाजिया के साथ गाली-गलौज की।

इसके बाद उसकी झोपड़ी का घेरा तोड़कर सभी उसके घर में घुस गए और नाजिया की लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। नाजिया गंभीर रूप से घायल हो गईं। लोगों ने उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

यहां मंगलवार को उपचार के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतका की मां अख्तरी खातून ने आरोप लगाया है कि चारों आरोपितों ने मिलकर उनकी भतीजी कसे बेरहमी से पीटा था। छाती व पेट पर गंभीर चोट आने के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है।