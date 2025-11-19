रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक जनसेवा, मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस और प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कैंसिल
रेलवे ने कोहरे के कारण सुरक्षित परिचालन के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को रद कर दिया है। कुछ ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई है, जबकि कुछ आंशिक रूप से रद की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यह निर्णय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।
संवाद सहयोगी, कटिहार। कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद रहेगा। वहीं कुछ ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई है और कुछ को आंशिक रूप से रद किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें भी इससे प्रभावित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति टोल-फ्री नंबर पर अवश्य जांच लें।
पूरी तरह रद की गई ट्रेनें
निर्धारित अवधि में जिन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा, उनमें शामिल हैं-
- 14617/14618 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस
- 15904/15903 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
- 15621/15622 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 14111/14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
- 22197/22198 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस
- 12327/12328 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस
- 14003/14004 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस
- 14523/14524 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस
- 15619/15620 गया-कामाख्या एक्सप्रेस
- 12873/12874 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 22857/22858 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 18103/18104 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस
नोट- ये सभी ट्रेनें दिसंबर की शुरुआत से फरवरी के अंत या मार्च 2026 तक रद रहेंगी।
इन ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई-
रेल प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को सप्ताह के चुनिंदा दिनों में रद करने का निर्णय लिया है। इनमें 11123/11124 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस शामिल है, जिसे निर्धारित अवधि में सप्ताह के दो दिन रद किया जाएगा। इसी तरह 12987/12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस, 13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस, 12317/12318 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस, 12357/12358 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस, 22405/22406 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस, 12505/12506 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, 15483/15484 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, 12523/12524 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 15909/15910 अवध आसाम एक्सप्रेस, 15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस और 15079/15080 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस शामिल हैं।
इन सभी ट्रेनों को सप्ताह के विशेष दिनों में रद किया जाएगा। इसके अलावा 15073/15074 और 15075/15076 त्रिवेणी एक्सप्रेस के विभिन्न सेक्शनों में भी आवृत्ति में कमी की गई है।
आंशिक रूप से रद ट्रेनें
12177/12178 हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस को निर्धारित अवधि में आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन के बीच आंशिक रूप से रद किया गया है। इधर, सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित परिचालन के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है। उन्होंने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।
