'भारत जलाओ पार्टी', कटिहार में तेजस्वी ने समझाया भाजपा का नया मतलब, बोले- नीतीश सरकार नकलची
कटिहार में तेजस्वी यादव ने भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी' बताया और उस पर दंगा-फसाद कराने का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन सरकार बनने पर वक्फ बिल को रद करने का वादा किया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें 'पलटू चाचा' कहा और उनकी सरकार को 'नकलची' बताया। तेजस्वी ने हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया।
संवाद सूत्र, प्राणपुर/सालमारी (कटिहार)। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर थाना मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमले बाज की पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ दंगा - फसाद कराती है। यह सरकार हिन्दू - मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ जो बिल पास किया गया है। महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेकनें का काम करेंगे।
इस मौके पर उन्होंने राजद प्रत्याशी इशरत प्रवीण के समर्थन में लोगों को वोट करने की अपील किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे पलटू चाचा भागकर बीजेपी में चले गए। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को जगह देने का काम किया है।
बिहार के 20 साल की सरकार को हटाना है। तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार नकलची सरकार है। बिहार सरकार हमारी योजनाओं का नकल कर रहे है। हमने लोगों को 1500 रुपये पेंशन करने की बात कही तो बिहार सरकार ने हड़बड़ी में ग्यारह सौ पेंशन कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं को दस हजार उधारी रुपये देकर बहलाना चाहती है।
हर घर एक सदस्य सरकारी नौकरी का होगा प्रावधान
सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर - घर के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जबरदस्ती का उम्मीदवार उतार कर वोट कटवाना चाहती है। जनता समझदार है, किसी के बहकावे में नही आएगी।
उन्होंने कहा कि राजद ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालूजी सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी नही झुके है। वही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नही है। अब वे सरकार नही चला रहे है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है।
बिहार के सरकारी महकमों में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे।
