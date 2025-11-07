न अस्पताल और न रोजगार, देश का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल; ओवैसी बोले- 'मोदी सब कुछ पटना, नालंदा को देते हैं'

संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार)। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा जहां बच्चों की मौत बगैर इलाज की होती है वह क्षेत्र सीमांचल का है। यहां के बारे में ना तो डबल इंजन की सरकार और ना ही राजद कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा हैं।

सभी ने यहां के लोगों को वोट डालने की मशीन समझकर सिर्फ इस्तेमाल किया है। किसी ने सीमांचल के मुसलमान की बदहाली को दूर नहीं किया। सीमांचल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। ना तो अस्पताल है और ना ही कालेज, एक भी बड़ा उद्योग यहां नहीं है। पुल पुलैया नहीं है। जिसके चलते यहां के लोग बदहाली में जीवन बिताते हैं।

सीमांचल देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। उक्त बातें आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमन एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार आदिल हसन और आफताब हुसैन के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गुरुवार को बिघोर हाट और आजमनगर थाना मैदान में कही।

ओवैसी ने कहा कि यहां के 90 प्रतिशत युवा मैट्रिक से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। रोजगार नहीं रहने के चलते पलायन करना यहां के युवाओं की मजबूरी है। डबल इंजन के लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है परंतु मैं कहता हूं कि सीमांचल में बाढ़ है। बदहाली है। यहां सड़कों से लेकर जमीन फसल नदी में बह जाती है और किसानों को मुआवजा तक नहीं मिलता। यह कैसा बाहर है।

मोदी जी नालंदा, दरभंगा और पटना में सब कुछ देते हैं। क्या सीमांचल में लोगों की बस्ती नहीं है। यहां क्या सभी बेजान लोग बसते हैं। उन्होंने कहा कि आप शहरी बनिए अपने हक और हकूक के लिए लड़ना सीखिए।