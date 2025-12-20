कटिहार में कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया ‘धार्मिक नारा’, डीएम ने दिए जांच के निर्देश

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। यह खबर प्रशासन से लेकर बुद्धिजीवियों को सावधान करने वाली है। फलका में कुछ खुराफाती तत्व सक्रिय हैं जो कब्रिस्तान के जनाजागाह के दीवार पर लगातार दूसरी बार समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्द लिखे हैं।

शुक्रवार (जुमा नमाज के बाद) जब कुछ लोग सोहथा दक्षिण और गोविंदपुर पंचायत के प्रसिद्ध पकड़िया कब्रिस्तान पहुंचे तो जनाजागाह की दीवार पर लिखी शब्दों को देखा। कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी और चौकीदार मौके पर पहुंचे और दीवार से लिखे शब्दों को मिटा दिया।

शिकायत पर जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मामले में संज्ञान लेते हुए सदर एसडीओ को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

दूसरी बार हुई यह घटना

यह घटना पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार हुई है। इससे पहले भी इसी दीवार पर यही शब्द लिखे गए थे। जिन्हें स्थानीय मुखिया एवं प्रशासन द्वारा मिटाया गया था।

बताया जाता है कि पकड़िया कब्रिस्तान वर्षों पुराना है। कमेटी का आरोप है कि कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

कब्रिस्तान परिसर के अंदर तीन-चार ट्रक गिट्टी-बालू डलवा दी

कमिटी ने बताया है कि हाल ही में सड़क निर्माण संवेदक द्वारा कब्रिस्तान परिसर के अंदर ट्रक से तीन-चार ट्रक गिट्टी-बालू डलवा दी गई थी। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने कब्रों पर धान का पुआल भी रख दिया था। कमेटी की सूचना पर प्रशासन ने दोनों चीजों को हटवा दिया था।