Railway News: कोहरे के मौसम में NFR ने कई एक्सप्रेस ट्रेन की रद, कुछ की फ्रिक्वेंसी भी घटाई

संवाद सूत्र, कटिहार। कोहरे के मौसम में सुचारू और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने एक दिसंबर 2025 से तीन मार्च 2026 की अवधि के दौरान कुछ चुनिंदा ट्रेनों को रद कर दिया है। वहीं, कुछ ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी को कम करने का निर्णय लिया है। इन एहतियात उपायों का उद्देश्य उत्तरी और पूर्वी भारत में कोहरा से कम दृश्यता के कारण उक्त अवधि के दौरान संरक्षा, समय की पाबंदी और परिचालन दक्षता बनाए रखना है।

एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यात्री सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उन्होनें बताया कि कोहरे के माैसम में कई ट्रेनों रद रहेगा। जिसमें ट्रेन संख्या 15903 (डिब्रूगढ़ – चंडीगढ़) एक्सप्रेस एक दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक रद रहेगी, जबकि वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 15904 (चंडीगढ़ – डिब्रूगढ़) एक्सप्रेस तीन दिसंबर 2025 से एक मार्च 2026 तक रद रहेगी। ट्रेन संख्या 15620 (कामाख्या – गया) एक्सप्रेस एक दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक और ट्रेन संख्या 15619 (गया-कामाख्या) एक्सप्रेस दो दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक रद रहेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 15621 (कामाख्या – आनंद विहार टर्मिनल) एक्सप्रेस चार दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक और वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 15622 (आनंद विहार टर्मिनल – कामाख्या) एक्सप्रेस पांच दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक रद रहेगी।

इन ट्रेन सेवाओं की फ्रिक्वेंसी में की गई है कमी सीपीआरओ ने बताया कि ट्रेन संख्या 12505 (कामाख्या - आनंद विहार टर्मिनल) नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस तीन दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को रद रहेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12506 (आनंद विहार टर्मिनल - कामाख्या) नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस पांच दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को रद रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 15483 (अलीपुरद्वार – दिल्ली) सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस तीन दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रद रहेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 15484 (दिल्ली – अलीपुरद्वार) सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस पांच दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को रद रहेगी। ट्रेन संख्या 12523 (न्यू जलपाईगुड़ी – नई दिल्ली) एक्सप्रेस दो दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को रद रहेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12524 (नई दिल्ली – न्यू जलपाईगुड़ी) एक्सप्रेस तीन दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक प्रत्येक बुधवार को रद रहेगी। ट्रेन संख्या 15909 (डिब्रूगढ़ – लालगढ़ जंक्शन) अवध असम एक्सप्रेस 6 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक शनिवार को रद रहेगी।