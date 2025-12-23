जिसे ढूंढ रही थी पूर्णिया पुलिस, वो कटिहार में फर्जी दारोगा बन रच रहा था साजिश
पूर्णिया पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, वह कटिहार में फर्जी दारोगा बनकर साजिश रच रहा था। आरोपी कटिहार में पुलिस की वर्दी में घूम रहा था और लोगों को धोखा दे र ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फलका/कटिहार। जिले के चर्चित फर्जी पुलिस कांड में फरार आरोपित ब्रजेश कुमार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस ब्रजेश को पूर्णिया पुलिस सात महीने से स्मैक तस्करी मामले में तलाश रही थी, वही कटिहार के फलका क्षेत्र में फर्जी दारोगा बनकर वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ब्रजेश कुमार पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद अभियुक्त है और अप्रैल माह से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्णिया पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन इस बीच वह फलका थाना के संविदा चालक अमन कुमार के साथ खुलेआम घूमता रहा।
छुट्टी पर रहे चालक अमन कुमार के साथ मिलकर ब्रजेश ने मोरसंडा गांव में किराना दुकानदार मो. राहिल को प्रतिबंधित कोडीन सिरप के नाम पर अगवा करने का प्रयास किया।
ग्रामीणों की सतर्कता से तीन आरोपित मौके पर धर लिए गए, लेकिन शातिर ब्रजेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार चालक अमन कुमार ने खुलासा किया कि चांदपुर दियारा निवासी ब्रजेश ने ही लोकेशन दी थी और प्रतिबंधित कोडीन सिरप की बड़ी खेप आने की झूठी सूचना देकर पूरी साजिश रची थी।
पुलिस अब दोनों के आपसी संबंधों और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इसके अलावा गिरफ्तार अमित राज पर भी पोठिया और पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना में मामला होने की बात बताई जाती है।
टीकापट्टी थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि स्मैक तस्करी मामले में ब्रजेश कुमार वांटेड अभियुक्त है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। फलका थाना के अनुसंधानकर्ता मिथिलेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ब्रजेश का एनडीपीएस कनेक्शन स्पष्ट हुआ है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
