नरेंद्र मोदी के 'कट्टा' वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा- पीएम ने पद की गरिमा गिराई

संवाद सूत्र, बरारी/कदवा (कटिहार)।कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बरारी और कदवा विधानसभा में महागठबंधन के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके 'कट्टा' वाले बयान के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती।

उन्होंने एनडीए सरकार पर महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये की पेशकश करके 'रिश्वत' देने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया और उनसे अपने परिवारों को एक साथ रखने के लिए बदलाव के लिए वोट करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, "मैंने मोदीजी को एक सार्वजनिक रैली में 'कट्टा, डोनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी' के बारे में बात करते सुना। क्या यह एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है?" उन्होंने कहा, "पीएम ने पद की गरिमा खराब कर दी है।" बरारी के भगवती मंदिर के मेला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में आईआईएम, आईआईटी, एम्स जैसे बड़े संस्थान नेहरु और कांग्रेस ने बनाया। मोदीजी ने कुछ बनाया तो धर्म को राजनीति बनाई। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बांट दिया।

उन्होंने कहा कि मेरी दादी और पिता प्रधानमंत्री थे, मां राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। गांव-गांव जाकर सवाल पूछते थे, लेकिन यहां सवाल और प्रदर्शन पर पीटने का काम किया जाता है, जो देश की परंपरा नहीं है। बिहार ऐसी कर्म भूमि रही है, जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंका गया था।

गांधी जी ने बिहारियों के इस बुलंद हौसले को देखकर चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरूआत की थी। बिहार शिक्षा क्षेत्र में आगे था। यहां सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस देने का काम करता था। आज शिक्षा व्यवस्था ठप है। आज पेपर लिक हो रहा है। सारी सरकारी पद खाली है। मेहनतकश महिलाएं घरों का देखभाल व मेहनत मजदूरी करती है और पति बाहर पलायन कर रहे है।

उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति, महादलित महिलाओं बच्चों पर तीन गुणा अपराध बढ़ा है। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। अंबानी अडानी का लाखों करोडों माफ कर दिया। जनता से किए चुनावी वादे प्रियंका ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आती है, तो स्थानीय रोजगार के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ रुपये दिए जायेंगे। पांच सौ में सिलेंडर, माई बहिन को 25 सौ महीने, जमीन पक्का मकान देंगे। जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये महीने देंगे। विधवा, वृद्ध को 15 सौ रुपये और दिव्यांग को तीन हजार पेंशन दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के तहत 25 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ईबीसी, पंचायती राज निकायों में 30 प्रतिशत और दलितों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। निजी शिक्षा क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जायेगा। मनरेगा में मजदूरो का तीन सौ रुपये बढ़ाया जायेगा और काम के दिनों को दुगुना किया जायेगा। दो सौ यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी। मौके पर सांसद तारिक अनवर समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद थे।

प्रियंका ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा इधर, कदवा विधानसभा के चौकी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित सभा में अपने भाषण में महिला, युवा, किसान सभी को साधने का प्रयास किया। कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी देश भर में आठ हजार किलोमीटर की पद यात्रा किया है।