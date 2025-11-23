कटिहार सदर अस्पताल में कैदी ने मचाया बवाल, कमरे में खुद को बंद कर की जमकर तोड़फोड़

संवाद सहयोगी, कटिहार। सदर अस्पताल में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब इलाज के लिए लाए गए एक कैदी ने कैदी वार्ड में अचानक उग्र होकर हंगामा शुरू कर दिया।

वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद कर उसने अस्पताल के सामान की तोड़फोड़ की और ड्यूटी पर मौजूद गार्डों से धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट पर उतर आया।

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और जेल गार्डों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया। बताया जाता है कि अमदाबाद थाना क्षेत्र के एक मामले में जेल में बंद आरोपित शंभू मंडल की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड लाया गया था। लेकिन यहां पहुंचते ही उसने वार्ड को रणक्षेत्र बना दिया।