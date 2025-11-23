Language
    कटिहार सदर अस्पताल में कैदी ने मचाया बवाल, कमरे में खुद को बंद कर की जमकर तोड़फोड़

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:29 PM (IST)

    कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक कैदी ने कैदी वार्ड में हंगामा मचा दिया। उसने जमकर तोड़फोड़ की और गार्डों से मारपीट की। पुलिस ने उसे काबू में किया। कैदी भागने की फिराक में था।

    पुलिस की गिरफ्त में कैदी।

    संवाद सहयोगी, कटिहार। सदर अस्पताल में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब इलाज के लिए लाए गए एक कैदी ने कैदी वार्ड में अचानक उग्र होकर हंगामा शुरू कर दिया।

    वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद कर उसने अस्पताल के सामान की तोड़फोड़ की और ड्यूटी पर मौजूद गार्डों से धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट पर उतर आया।

    स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और जेल गार्डों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया। बताया जाता है कि अमदाबाद थाना क्षेत्र के एक मामले में जेल में बंद आरोपित शंभू मंडल की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड लाया गया था। लेकिन यहां पहुंचते ही उसने वार्ड को रणक्षेत्र बना दिया।

    उसके आक्रामक रवैये और लगातार किए जा रहे हमले को देखकर यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वह मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश में था।

    जेल गार्डों का कहना है कि कैदी ने जानबूझकर हमला किया और लगातार फरार होने की फिराक में था। हंगामा बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल नगर थाना को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ा।

    घटना के दौरान अस्पताल में भगदड़ जैसे हालात बन गए। कैदी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है।