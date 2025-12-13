प्रधानाध्यापक ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष पर लगाए अवैध वसूली व मानसिक प्रताड़ना के आरोप, स्थानांतरण की मांग की

संवाद सूत्र, कुरसेला(कटिहार)। कुरसेला नगर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसेला ग्राम के प्रधानाध्यापक ध्रुव नारायण ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद पवन कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपना स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में करने की मांग की है। प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए अपने आवेदन में मानसिक प्रताड़ना और अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया है। 5 से 10 हजार रुपए की अवैध मांग उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष प्रत्येक महीने मिड-डे मील (एमडीएम) और कंपोजिट ग्रांट के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की अवैध मांग करते हैं। राशि न देने पर उन्हें धमकी और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

ध्रुव नारायण ने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष विद्यालय की छवि खराब करने के उद्देश्य से फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इससे विद्यालय में पठन पाठन का माहौल प्रभावित होता है। विद्यालय के कामकाज में अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रधानाध्यापक ने विद्यालय भवन की मरम्मत, शौचालय निर्माण, पोषण वाटिका और इको क्लब जैसे कार्यों के लिए भी अध्यक्ष द्वारा पैसों की मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पर विद्यालय के कामकाज में अनाधिकृत हस्तक्षेप करने, शिक्षकों पर झूठे आरोप लगाने और जांच के नाम पर भय का माहौल बनाने का भी आरोप है।