    प्रधानाध्यापक ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष पर लगाए अवैध वसूली व मानसिक प्रताड़ना के आरोप, स्थानांतरण की मांग की

    By Amar Pratap Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    कुरसेला नगर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसेला ग्राम के प्रधानाध्यापक ध्रुव नारायण ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पवन कुमार यादव पर अवैध व ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिक्षा समिति के अध्यक्ष पर अवैध वसूली के आरोप

    संवाद सूत्र, कुरसेला(कटिहार)। कुरसेला नगर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसेला ग्राम के प्रधानाध्यापक ध्रुव नारायण ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद पवन कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

    उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपना स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में करने की मांग की है। प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए अपने आवेदन में मानसिक प्रताड़ना और अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया है। 

    5 से 10 हजार रुपए की अवैध मांग

    उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष प्रत्येक महीने मिड-डे मील (एमडीएम) और कंपोजिट ग्रांट के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की अवैध मांग करते हैं। राशि न देने पर उन्हें धमकी और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। 

    ध्रुव नारायण ने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष विद्यालय की छवि खराब करने के उद्देश्य से फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इससे विद्यालय में पठन पाठन का माहौल प्रभावित होता है। 

    विद्यालय के कामकाज में अनाधिकृत हस्तक्षेप

    प्रधानाध्यापक ने विद्यालय भवन की मरम्मत, शौचालय निर्माण, पोषण वाटिका और इको क्लब जैसे कार्यों के लिए भी अध्यक्ष द्वारा पैसों की मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पर विद्यालय के कामकाज में अनाधिकृत हस्तक्षेप करने, शिक्षकों पर झूठे आरोप लगाने और जांच के नाम पर भय का माहौल बनाने का भी आरोप है। 

    प्रधानाध्यापक ने अपनी जान-माल को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने डीईओ से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की अपील की है।

    क्या कहते है अध्यक्ष 

    उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसेला ग्राम के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि उनपर लगाया गया सभी आरापे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहाैल बनाना है।

    क्या कहते है जिला शिक्षा पदाधिकारी

    जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि उक्त विद्यालय का प्रधानाध्यापक के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।