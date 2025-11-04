RJD को हराने में लगी है कांग्रेस... PM Modi ने रख दी तेजस्वी की दुखती रग पर हाथ, लालू को भी सुनाई कड़वी बातें

संवाद सहयोगी, कटिहार। PM Modi Katihar Rally सर्वथा वीरान रहने वाला कटिहार का भसना स्थित मैदान सोमवार को एनडीए की सभा से गुंजायमान था। मैदान गेरुआमई हो गया था। जय श्रीराम के नारे गूंज रहे थे तो मोदी-मोदी का उदघोष भी हो रहा था। लोग जोश से लबरेज थे। लिहाजा, स्टेज पर लगातार कहा जाता रहा कि जोश में होश भी रखना है।

पीएम को देखने व सुनने कटिहार के सात विधान सभा समेत पूर्णिया से लोग समय से बहुत पहले पहुंचे गए थे। पीएम के हेलीकाप्टर की आवाज आते ही लोगों को जोश उफान मारने लगा। मंच पर आते ही पीएम ने भी स्थानीय भाषा में संबोधन की शुरुआत की। नमन करे छिईए। साहित्यकार अनुपलाल, शहीद ध्रुव कुंडू की धरती पर हस सब के अभिनंदन करे छिईए। कोसी मईया, गंगा मईया की संगम भूमि शीतला माता का आशीर्वाद है।

महिलाओं की बड़ी भीड़ देखकर पीएम ने मातृ शक्ति को नमन करते हुए संबोधन शुरु की। इसके पहले मंचासीन प्रत्याशी समेत नेताओं ने पीएम को मखाना का माला पहना व शाल देकर स्वागत किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मोमेंटो भेंट की। पीएम के मंच पर आने पर लोगों ने अपने मोबाइल का लाइट लगाकर खड़े होकर स्वागत किया।

मोदी-माेदी के नारे से पंडाल गूंज उठा। बाद में मोदी ने कटिहार के प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद, बरारी के विजय सिंह, कोढ़ा की कविता कुमारी, प्राणपुर की निशा सिंह, कदवा दुलालचंद्र गोस्वामी, मनिहारी के शंभु सुमन, बलरामपुर की संगीता देवी समेत पूर्णिया सदर के विजय खेमका सहित अन्य एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगी।

बिहार की जनता जो बोला जाता उससे आगे की बात समझ लेती है पीएम ने कहा कि बिहार की जनता जो बोला जाता उससे आगे की बात भी समझ लेते हैं। जो जंगल राज लाए उनकी तस्वीर आज पोस्टर बैनर से भी गायब या फिर एक कोने में सिमटी है। अपने पिता का नाम बोलने शर्म लग रही। आरजेडी की घोषणा पर कांग्रेस भी विश्वास नहीं कर रहा है। कांग्रेस बिहार के लिए अपमानजनक बातें करने वालों को बुला रही है। बिहारी को जो गाली देता है उनको बुलाती है ताकि लोगों को गुस्सा राजद को भुगतना पड़े।

पलायन पर की बात, रोजगार का दिया भरोसा बिहार के युवा बिहार में ही काम करेंगे। बिहार का नाम भी करेंगे। पीएम ने कहा कि कटिहार समेत पूरे सीमांचल को भरोसा दिलाता हूं कि बिहार का युवा बिहार में ही रोजगार करेगा। स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत मंत्र है। राजद और कांग्रेस ने कट्टा, अपहरण फिरौती वाले जंगलराज में मीलों और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम किया है। ये रोजगार क्या देंगे। एनडीए ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है।

घुसपैठिए के बहाने साध गए कोर वोटर कांग्रेस और आरजेडी कट्टरपंथियों के आगे घुटना टेक चुकी है। तीन तलाक का विरोध किया। अब संसद में बने वक्फ कानून को कचरों में फेंक देना चाहती है। हम घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं तो ये लोग वोट के कारण घुसपैठियों के बचाने के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

युवा मतदाताओं को जोश के साथ गए साध पीएम ने युवा मतदाताओं को पलायन, रोजगार की बाताें के साथ ही उनके माता-पिता को जोड़कर साध गए। कहा कि आपके माता-पिता ने एक वोट से जंगलराज से सुशासन राज लाया। अब आपको एक वोट देकर सुशासन से विकसित बिहार बनाना है। बीस साल पहले उस समय में सड़क बनाने की बात होने पर कहा जाता था कि दुर्घटना बढ़ जाएगी।

बिजली की कमी पर कहा जाता था कि बिजली आने पर करंट की संभावना रहती है। यह लालटेन युग का सच है। क्रूरता, करप्शन आजेडी की पहचान है। राजद विकास की बातों से कोसो दूर रहता है। आज मजबूरन विकास की बातें कर रहा है। एनडीए ही युवाओं के आकंक्षाओं को पूरा कर सकती है।

पीएम ने युवाओं को सौंपा टास्क पीएम अपने अंदाज में युवाओं से संवाद किए। युवाओं को अपना एक काम सौंपते हुए टास्क दिया। कहा कि हमारा एक संदेश पहुंचाओगे--युवाओं ने कहा--हां, तब पीएम बोले छठ पर्व पा आए प्रवासी को कहना है कि मोदी ने वोट देकर ही वापस जाने का आग्रह किया है। नारी शक्ति को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि नीतीश ने बच्चियों को साइकिल दिया तो हमने ड्रोन पायलट बनाया।

नीतीश ने जीविका से महिला उत्थान की कवायद की तो हमने लखपति दीदी बनाया। अब दिल्ली से निकला एक-एक पाई सही सलामत लाभुक के खाते में जाता है। राजद और कांग्रेस यह पैसा पहुंचने नहीं देगी। कटिहार में एक लाख गरीबों का पक्का मकान मिला। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है वहां पीएम आवास योजना डब्बा में बंद कर दिया जा रहा है।

पीएम मोदी की 163वीं रैली में पहुंचे थे श्रवण मोदी की तस्वीर सीने में लगाए, हाथ में गदा और सिर पर कमल लिए सभा में पहुंचे श्रवण कुमार ने बताया कि वो पीएम की 163 वी सभा में पहुंचे है। बेगूसराय में कातीब का काम करते हैं। आधा पैसा जमा करते और आधे पैसे से घर का खर्च चलाते हैं।

सभा के उपरांत हो गई ट्रैफिक जाम मोदी की सभा समाप्त होते ही पूर्णिया-कटिहार फोरलेन पर भसना चौक के समीप जाम लग गया। करीब एक घंटे तक वाहनों की कतार रेंगती रही। बाद में पुलिस प्रशासन के कमान संभालने के बाद जाम से मुक्ति मिली और वाहनों का परिचालन सुचारू हो गया।

आपके माता-पिता ने जंगलराज से मुक्त किया, आप बनाएं विकसित बिहार कटिहार के भसना स्थित मैदान में पीएम नरेन्द्र मोदी सोमवार को एनडीए की चुनावी सभा में घुसपैठियों पर जमकर गरजे तो विकसित बिहार बनाने की जिम्मेदारी सौंप कर युवाओं को साध गए। कटिहार व पूर्णिया जिले के सात-सात विधानसभा के मतदाताओं को संदेश देते हुए मोदी ने कहा कि आपके माता-पिता ने 20 साल पहले वोट से जंगलराज से मुक्त किया। अब आपके प्रयास से विकसित बिहार बनेगा।

लगभग 25 मिनट के अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस-राजद व माले को घेरते हुए समृद्ध बिहार एनडीए का संकल्प बताते हुए घुसपैठियों पर जमकर बरसे कहा। लोगों को अपने से जोड़ते हुए पूछा कि घुसपैठियों को आपका मुफ्त अनाज मिलना चाहिए क्या, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए क्या, अतिपिछड़ों, महादलित टोले पर घुसपैठियों का कब्जा करने देने क्या। दर्शक दीर्घा से आवाज आती रही नहीं-नहीं।

घुसपैठ पर जमकर कर गरजे पीएम पीएम ने कहा कि देश के संसाधन पर नागरिकों को हक है। यह हम किसी को चुराने नहीं देंगे। कांग्रेस और राजद आपके बच्चे-बेटियों का भविष्य को खतरे में डाल रही है। वोट के लिए देश की सुरक्षा को भी नजर अंदाज कर रहे हैं। ये कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं।

पीएम ने एनडीए को सभी प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद देने की अपील करते हुए युवाओं को छठ पर्व पर घर आए लोगों को वोट देकर ही वापस जाने का संदेश देने का टास्क दिया। पीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद किसानों सम्मान योजना के तहत नौ हजार रुपया मिलेगा।