डिजिटल डेस्क, कटिहार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के काफिले की एक कार हादसे की शिकार हो गई। सांसद पप्पू यादव के एस्कॉर्ट वाहन का कटिहार-सौनौली मार्ग पर एक्सीडेंट हो गया और वह सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरा। गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, सांसद पप्पू यादव कटिहार जिले के सालमारी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

इसी दौरान कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरी पेट्रोल पंप के समीप उनके काफिले की सुरक्षा में चल रहा पुलिस वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं।

हादसे के तुरंत बाद सांसद पप्पू यादव ने अपना आगे का कार्यक्रम रद्द कर दिया और कुम्हरी से ही वापस पूर्णिया लौट गए।

घटना की सूचना मिलते ही कदवा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में गिरे वाहन को बाहर निकलवाया।

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