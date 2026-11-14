200 एकड़ में पंडाल, हाथी-घोड़े और चार्टर्ड प्लेन! अनंत सिंह की बेटी की शादी के बीच वायरल हुई पप्पू यादव की वेडिंग

डिजिटल डेस्क, पूर्णिया। बिहार में इन दिनों मोकामा विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की भव्य शादी की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच, लोग राज्य के अन्य पुरानी और आलीशान शादियों के बारे में जानना चाह रहे हैं। बिहार की आलीशान शादियों की बात करें तो इनमें सबसे खास जिक्र पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन की शादी का होता है, जिसकी भव्यता आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है।

जेल से शुरू हुई थी प्रेम कहानी इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह किस्सा साल 1991 का है, जब पप्पू यादव पटना की बांकीपुर जेल में बंद थे। जेल परिसर के पास एक मैदान में कुछ स्थानीय लड़के खेलने आते थे, जिनमें रंजीत रंजन के छोटे भाई विक्की भी शामिल थे। वहीं पप्पू यादव और विक्की के बीच जान-पहचान और दोस्ती हुई।

एक दिन विक्की के पारिवारिक एल्बम में पप्पू यादव ने रंजीत रंजन की टेनिस खेलते हुए एक फोटो देखी और पहली नजर में ही उन्हें पसंद करने लगे। जेल से रिहा होने के बाद वे उस टेनिस क्लब जाने लगे जहां रंजीत अभ्यास करती थी।

शुरुआत में अलग धर्म और परिवार की नाराजगी के डर से रंजीत इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थीं, लेकिन पप्पू यादव की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार बात शादी तक पहुंच गई। 200 एकड़ में फैला था शाही पंडाल साल 1994 में पूर्णिया में हुई यह शादी अपने विशाल स्तर के लिए जानी जाती है। इसके लिए पूर्णिया कॉलेज और एयरपोर्ट के पास की लगभग 200 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया था। पूरे शहर के मुख्य चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया था।

बारात और समारोह की शान बढ़ाने के लिए गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ-साथ सैकड़ों हाथी और घोड़े भी मंगाए गए थे, जिससे पूरा माहौल किसी राजसी उत्सव जैसा लग रहा था। चार्टर्ड प्लेन और मेहमानों के लिए खास इंतजाम इस शादी में दुल्हन पक्ष यानी रंजीत रंजन का परिवार जालंधर से एक विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए पूर्णिया आया था। हालांकि, रास्ते में पायलट के दिशा भटक जाने के कारण विमान तय समय से कुछ देरी से उतरा, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।