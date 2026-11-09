'कुल्हाड़ी नहीं कलम से थी पहचान...', PK के 'बदहाली' वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव; ब्राह्मण सियासत पर छिड़ा घमासान

डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के हालिया बयानों पर पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सामाजिक और राजनीतिक विमर्श पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने समाज में ब्राह्मण वर्ग की भूमिका और कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कहा कि राजनीतिक गलियारों में कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, इससे इतर हकीकत यह है कि ब्राह्मण समाज बौद्धिक दृष्टि से हमेशा सजग रहा है और जनमत निर्माण में इस वर्ग की अहम भूमिका रही है।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कई मौकों पर 'ब्राह्मणवाद' की आड़ लेकर इस पूरे समुदाय को बेवजह निशाना बनाया जाता है और अपशब्द कहे जाते हैं, जो उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने स्पष्ट किया कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा समाज के प्रबुद्ध वर्ग को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रमुख पदों पर इस वर्ग की मजबूत मौजूदगी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रही है।

इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति और समाज को केवल जातिगत सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि योग्यता, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक न्याय के संतुलन पर विमर्श होना जरूरी है। पीके के तीखे सवाल जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मिथिलांचल के ब्राह्मण समाज के सामने बिहार की पारंपरिक राजनीति और जातिगत समीकरणों को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। दरभंगा जिले के महिनामु गांव में आयोजित एक सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने किसी तरह की राजनीतिक चापलूसी करने के बजाय समाज की वर्तमान आर्थिक बदहाली, शिक्षा से दूरी और सिर्फ अतीत के गौरव में सिमट कर रह जाने की प्रवृत्ति पर बेबाक राय रखी।

उनका यह बयान उस समय आया जब सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने जन सुराज की ओर से स्थानीय सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की मांग रखी। इस पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से विधायक और सांसद दोनों ही इसी समाज से आते हैं, इसके बावजूद जनता की बुनियादी परेशानियां जस की तस क्यों हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि यदि केवल अपनी जाति का प्रतिनिधि चुनने से ही विकास संभव होता, तो समाज के लोग आज तंगी का सामना क्यों कर रहे होते। 'कुल्हाड़ी नहीं, कलम है असली पहचान' भगवान परशुराम का उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति फरसे या कुल्हाड़ी में नहीं, बल्कि मां सरस्वती की साधना, पठन-पाठन और ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा में है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, "मिथिला की पहचान कभी विदुषियों और विद्वानों की धरती के रूप में थी, लेकिन आज यह इलाका मजदूरों की भूमि में तब्दील हो चुका है। जिनका वर्तमान अंधकारमय होता है और जिन्हें भविष्य नजर नहीं आता, वही लोग अपने पुरखों और पुरानी शानो-शौकत की दुहाई देते रहते हैं।"

अपनी पदयात्रा के अनुभवों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा और मधुबनी के गांवों में 20 से 30 बीघा जमीन वाले संपन्न परिवारों के लोग भी उनसे अपने बच्चों के लिए 10 से 20 हजार रुपये की नौकरी की पैरवी करने आते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर रोजगार और आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है।

मुस्लिम-ब्राह्मण समीकरण और भाजपा पर निशाना बिहार की सियासत का विश्लेषण करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में ब्राह्मण नेताओं को पहले मुस्लिम समुदाय (जो आबादी का लगभग 18 प्रतिशत है) का भी व्यापक समर्थन हासिल था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते यह सामाजिक ताना-बाना टूट गया, जिसका नुकसान सीधे तौर पर नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दोनों को हुआ। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां कई विश्लेषक और लोग उनकी स्पष्टवादिता की सराहना कर रहे हैं और इसे सामाजिक सच्चाई के करीब मान रहे हैं। वहीं, कुछ आलोचकों का कहना है कि शिक्षा और विकास की बात करने वाले प्रशांत किशोर भी अंततः जातिगत गुणा-गणित में उलझते दिखाई दे रहे हैं।