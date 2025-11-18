Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: धान खरीदारी के 48 घंटे में किसान के खाते में होगा भुगतान, विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

    By Pradeep Gupta Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    कटिहार में, जिला सहकारिता पदाधिकारी ने धान खरीदारी की समीक्षा की। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान क्रय केंद्र की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान किया जाएगा। साधारण धान का मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीदारी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, कटिहार। जिला सहकारिता पदाधिकारी बिजेन्द्र कुमार ने अपने कार्यालय में सोमवार को समीक्षा बैठक कर सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पंचायत के किसानों से डोर टू डोर संपर्क कर सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा धान बेचने की प्रक्रिया एवं धान क्रय केंद्र से अवगत कराने का निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दैनिक रूप से निबंधित किसानों से प्रतिदिन प्रत्येक प्रखंड में दो से तीन समितियों को धान की खरीदारी को लेकर निर्देश दिए। कहा कि किसान निबंधन एवं धान की बिक्री से संबंधित जानकारी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 18001800110 पर संपर्क कर ले सकते हैं।

    धान की खरीदारी को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर कोषांग गठित किया गया है। धान खरीदारी के 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान कर इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित किसान को दी जाएगी। 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीदारी होगी।

    इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। विभाग द्वारा रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर-रैयत किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान खरीदी जाएगी।

    धान में अधिकतम नमी 17 प्रतिशत तक ही मान्य होगा। धान की खरीदारी कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से किया जाना है। धान खरीदारी के लिए 16 प्रखंड के 117 पैक्स व व्यापार मंडल का चयन किया गया है। जिसमें से 119 पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा 70 किसानों से 594.431 मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। चयनित प्रखंड व पंचायत में सोमवार तक 2220 किसानों द्वारा धान बेचने को लेकर निबंधन कराया गया है।