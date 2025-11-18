Bihar News: धान खरीदारी के 48 घंटे में किसान के खाते में होगा भुगतान, विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

संवाद सहयोगी, कटिहार। जिला सहकारिता पदाधिकारी बिजेन्द्र कुमार ने अपने कार्यालय में सोमवार को समीक्षा बैठक कर सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पंचायत के किसानों से डोर टू डोर संपर्क कर सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा धान बेचने की प्रक्रिया एवं धान क्रय केंद्र से अवगत कराने का निर्देश दिया।

दैनिक रूप से निबंधित किसानों से प्रतिदिन प्रत्येक प्रखंड में दो से तीन समितियों को धान की खरीदारी को लेकर निर्देश दिए। कहा कि किसान निबंधन एवं धान की बिक्री से संबंधित जानकारी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 18001800110 पर संपर्क कर ले सकते हैं।

धान की खरीदारी को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर कोषांग गठित किया गया है। धान खरीदारी के 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान कर इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित किसान को दी जाएगी। 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीदारी होगी।

इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। विभाग द्वारा रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर-रैयत किसान अधिकतम 100 क्विंटल धान खरीदी जाएगी।