    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार में, 250 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व उद्घाटन

    By Amar Pratap Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:49 AM (IST)

    News About Nitish Kumar बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार में 250 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वे सुबह 1030 बजे साहित्यरत्न अनूपलाल के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में लाभुक पेंशनधारी व कार्यकर्ता के संवाद भी करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

    News About Nitish Kumar: नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार में 250 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

    संवाद सहयोगी, कटिहार। News About Nitish Kumar बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आज शनिवार को जिला के समेली प्रखंड में आगमन एवं आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वप्रथम प्रखंड मुख्यालय समेली के प्रांगण में साहित्यरत्न स्वर्गीय अनूप लाल मंडल के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 249.77 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उदघाटन करेंगे।

    सीएम शनिवार को हेलीकाप्टर के माध्यम से पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रखंड समेली के मुरादपुर पंचायत में निर्मित अस्थाई हेलीपैड पर पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थापित स्वर्गीय अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तत्पश्चात पुनः हेलीपैड पहुंचकर हवाई मार्ग से धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया समेली में निर्मित अस्थाई हेलीपैड पहुंचेंगे एवं विद्यालय के मैदान में आयोजित लाभुक संवाद करेंगे तथा योजनाओं का उद्घाटन करने को पुनः मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से अपने अगले गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

    धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी तथा बलों की प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। साथ ही हेलीपैड स्थल से प्रखंड कार्यालय तक सड़क के दोनों और पर्याप्त संख्या में लाठी बल की प्रतिनिधि की गई है।

    वाहनों के वैकल्पिक रूट

    इसे ध्यान से पढ़ लें। सीएम के आगमन को लेकर शहर और ग्रामीण मार्गों पर छोटे-बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) कटिहार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में वाहनों का संचालन पूर्व घोषित डायवर्जन के अनुसार ही होगा।

    वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था

    1. पूर्णिया से नवगछिया जाने वाले वाहन बनमंखी, जानकीनगर, मुरलीगंज–बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज–चौसा–एनएच-131 होकर नवगछिया जीरो माइल जाएगी।
    2. कटिहार से नवगछिया जाने वाले वाहन एनएच-81 से खरीआ–गेड़ाबाड़ी चौक–पूर्णिया–जानकीनगर–मुरलीगंज होकर बढ़ेंगे।
    3. नवगछिया से पूर्णिया आने वाले वाहन जीरो माइल से चौसा, एनएच-131 होकर उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज के रास्ते आएंगे।
    4. नवगछिया से कटिहार की ओर आने वाले वाहन जीरो माइल से दायें होकर जानकीनगर–मुरलीगंज–उदाकिशुनगंज–पुर्णिया–एनएच-131ए होते हुए कटिहार पहुंचेंगे।

    परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

    कुर्सेला चौक से चांदपुर चौक, नरैहिया गांव की ओर जाने वाले वाहनों पर पूर्ण रोक रहेगी। पोठिया बाजार से नरैहिया गांव की ओर तथा टिकापट्टी से नरैहिया गांव की ओर जाने वाले वाहनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    इन योजनाओं का सीएम करेंगे उद्घाटन

    1. राजेंद्र स्टेडियम का स्पोर्ट कंप्लेक्स में विकास 28 करोड़
    2. गोगाबील झील का संरक्षण एवं पर्यटन 13.87 करोड़
    3. गोरखनाथ धाम में पर्यटकीय संरचना विकास 14.25 करोड़
    4. दो रेल समपार पर उपरी पुल 193.65 करोड़