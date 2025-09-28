महिलाओं को देख क्यों मुस्कुराने लगे नीतीश कुमार? पूछा- हमसे संतुष्ट हैं ना, उ लोग कुछ नहीं किया, हम बहुत ज्यादा काम किए हैं

News about Nitish Kumar बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में शनिवार को 583 करोड़ की 242 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन के क्रम में जीविका दीदी और आम जनों से सीधी बात की। सबसे पूछा कि उनके काम से आप सब संतुष्ट हैं ना।

संवाद सूत्र, समेली/पोठिया (कटिहार)। News about Nitish Kumar कटिहार जिले के समेली में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार हर प्रकार से विकास का कार्य कर रही है। प्रारंभ से ही हमलोग सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। आप सभी के सहयोग से बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आप सभी मिलजुल कर रहें। आप के सहयोग और सरकार के प्रयास से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।

सीएम ने कहा कि जीविका दीदियों के लोन का ब्याज दर 10 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत किया गया है। 430 नई योजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया है, जो योजना 50 हजार करोड़ की लागत से चल रहा है। गांव में शादी समारोह के लिए विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा। मदरसा को सरकारी मान्यता दे दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। रसोई, किसान सलाहकार, आशा कर्मी के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी के घरों में सोलर लगाया जाएगा।

साहित्यरत्न अनूपलाल मंडल की प्रतिमा अनावरण को लेकर मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। समेली प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण के उपरांत सीएम ने धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरैहिया परिसर से जिले के लिए 583 करोड़ की 242 विभिन्न योजनाओं का रिमोट शिलान्यास व उद्घाटन किया। इसके पहले यहां अलग-अलग विभाग के लगाए गए कुल 11 स्टालों का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने जीविका दीदियों से बात की और कहा कि सभी जीविका दीदियों के खाते में दस-दस हजार स्वरोजगार करने के लिए भेजा गया है। आप लोग संतुष्ट हैं ना? तो जीविका दीदियों ने मुस्कुराते हुए सीएम से कहा हम लोग संतुष्ट हैं और हम सभी इस राशि से रोजगार करेंगे और आगे बढ़ेंगे।

सीएम ने कहा कि जीविका दीदियों को आगे भी दो-दो लाख देने का कार्य करूंगा। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी, खाद आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह, राज्य सभा सांसद सह कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, विधायक विजय सिंह, पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव सूर्यदेव मंडल आदि मौजूद थे।

बिजली-सड़क सब ठीक कर दिए समेली प्रखंड के नरैहिया हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बरारी विधायक विजय सिंह ने शाल व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया । जिला के जद यू कार्यकर्ता व प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बरारी विधायक विजय सिंह ने नरैहिया हाई स्कूल में डिग्री कालेज की माग रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा संबोधन में उन्होंने कहा की चारों तरफ काम किया है। जब मौका मिला है, हम बहुत ज्यादा काम किए हैं, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। पहले लोगों को शाम में निकलना मुश्किल होता था, बहुत कम बच्चे पहले पढ़ते थे, सड़क की कमी थी, बिजली बहुत कम मिलती थी, बिहार में प्रेम भाईचारा का माहौल बना हुआ है।

सीएम ने कहा, वर्ष 2006 ईस्वी में हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू किया 16 वर्ष पहले पुराने मंदिर को वर्ष 2016 में उसे काम करने का काम किया। शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने का काम किया, लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलाई, पोशाक राशि दी गई, शिक्षकों की बड़ी तादाद में बहाली की गई , स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया । स्वास्थ्य विभाग में पहले बहुत कम मरीज आते थे , लेकिन अब प्रत्येक दिन 11600 मैरिज रोज रोगी स्वास्थ्य केंद्र पर ईलाज हेतू आते हैं । सात जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

राज्य में पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। सात निश्चय में काफी कम हुआ है। 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी लाभ मिलेगा। 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया गया। जीविका में काफी कम हुआ है , एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी समूह से जुड़े हुए हैं , मदरसा को सरकारी मान्यता दे दिया गया है । बिहार का विकास काफी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि 430 नई योजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया है। 50000 करोड़ की लागत से या योजना का निर्माण कराया जाएगा।

सीएम ने कहा, गांव में शादी समारोह के लिए विवाह भवन बनाया जाएगा। जीविका दीदी का ब्याज पहले 10% था उसको घटकर 7% किया गया है आशा कर्मी रसोईया का मानदेय में बढ़ोतरी किया गया है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दीजिए दी जा रही है । सबके घरों में सोलर सोलर लगाने की बात कही सड़क उद्यमी बिहार बाढ़ में पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना की जा रही है।