रेलवे का यात्रियों को तोहफा, क्रिसमस और नव वर्ष पर चलेगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

संवाद सूत्र, कटिहार। क्रिसमस और नव वर्ष की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। स्पेशल ट्रेनों में ट्रेन संख्या 05609/05610 (गुवाहाटी-सायरंग-गुवाहाटी), ट्रेन संख्या 05905/05906 (डिब्रूगढ़-लखनऊ-डिब्रूगढ़) और ट्रेन संख्या 04078/04077 (नई दिल्ली-कामाख्या-नई दिल्ली) शामिल हैं। जो फेस्टिव सीजन में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगी। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि ट्रेन संख्या 05609/05610 (गुवाहाटी – सायरंग - गुवाहाटी) क्रिसमस स्पेशल प्रत्येक दिशा से 02-02 फेरों के लिए चलेगी। जिसमें ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए 02 जनरल सेकंड क्लास, 08 स्लीपर क्लास, 02 एसी 3-टियर और 02 जनरल कम लगेज क्लास कोचों की व्यवस्था होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वही, ट्रेन संख्या 05905/05906 (डिब्रूगढ़ – लखनऊ – डिब्रूगढ़) स्पेशल प्रत्येक दिशा से एक-एक फेरा के लिए चलेगी। ट्रेन यात्रियों की सुविधा के 14 स्लीपर क्लास कोच और 02 सिटिंग कम लगेज रेक की व्यवस्था होगी। जबकि ट्रेन संख्या 04078/04077 (नई दिल्ली – कामाख्या – नई दिल्ली) रिजर्व्ड स्पेशल एक्सप्रेस प्रत्येक दिशा से 03-03 फेरों के लिए चलेगी। इस ट्रेन में 02 एसी-2 टियर क्लास, 04 एसी-3 टियर क्लास, 04 जनरल क्लास और

08 स्लीपर क्लास की व्यवस्था होगी।