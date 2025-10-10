Bihar Election 2025: फूस के घर में रह रहा दिवंगत पूर्व विधायक का परिवार, बेटा स्टेशन पर बेचता है चाय

विवेकानंद सिंह, रोशना (कटिहार)। राजनीति की आज की चकाचौंध, हाई-फाई हुई कल्चर के बीच अतीत की राजनीतिक सादगी व संस्कार का आईना जनसेवा की सुचिता दर्शन कराता है।

सन 1962 में आजमनगर विधानसभा से आदिवासी आरक्षित सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने नंदलाल मरांडी का परिवार आज भी फूस की झोपड़ी में रहता है।

हमेशा लोगों की मदद को तत्पर रहने वाले नंदलाल का जीवन सादगी से भरा था। प्राणपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत अंतर्गत खोजाटिहाट संथाली टोला के रहने वाले स्वर्गीय नंदलाल मरांडी को दो पुत्र है।

चीन युद्ध में दिया था दो माह का वेतन

बड़ा पुत्र सरकार मरांडी व दूसरे का नाम मंगल मरांडी है। सरकार मरांडी ने बताया कि मेरे पिताजी जब विधायक बने तो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। मेरे पिताजी ने दो माह का वेतन इस युद्ध में दिया था।