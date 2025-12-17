कक्षा 8 के बच्चे नहीं बता सके सेवन-सिक्स के स्पेलिंग, विधायक ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जताई नाराजगी

संवाद सूत्र, पोठिया(कटिहार)। फलका प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय बरेटा का मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक कविता पासवान ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान विधायक ने विद्यालय में गंदगी देख कर नाराजगी जतायी। विधायक ने सर्वप्रथम विद्यालय के रसोई घर का जायजा लिये। उन्होंने रसोईया से मध्याह्न भोजन से संबंधित जानकारी लिए। उन्होंने रसोइया को भोजन बनाने के दौरान साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और बेहतर भोजन बनाकर बच्चों को परोसने का निर्देश दिया।

सेवन, सिक्स के स्पेलिंग नहीं याद वहीं विधायक ने कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं से सेवन, सिक्स, फोर, टू, व वन का स्पेलिंग पूछे, जिसमें एक भी बच्चे जवाब नहीं दे पाये। इस पर विधायक कविता पासवान ने प्रधानाध्यापक को कहा कि वर्ग 8 के बच्चे को इसकी जानकारी नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। उ

न्होंने प्रधानाध्यापक को विद्यालय में बेहतर पठन पाठन कराने का निर्देश दिया। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद विधायक ने शौचालय, पानी टंकी का जायजा लिया। जहां पानी टंकी के समीप गंदगी लगा हुआ था और विद्यालय परिसर में भी गंदगी था। जिस पर उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

पांच शिक्षक के भरोसे पठन-पाठन इस दौरान प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस विद्यालय में वर्ग एक से आठ तक की पढ़ाई होती है मगर यहां पांच शिक्षक के भरोसे पठन-पाठन का कार्य हो रहा है। यहां शिक्षक की कमी है और कुछ भवन काफी जर्जर हो गया है और यहां भवन निर्माण की भी आवश्यकता है।