कोचिंग से लौट रही लड़की के साथ प्रेमी ने कर दिया कांड... घर ले जाकर किया गंदा काम, युवक ने बनाया अश्लील वीडियो

संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों एवं स्वजनों ने आरोपित युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि युवक नाबालिग को जबरन पकड़कर अपने घर ले गया। हालांकि प्रेम प्रसंग की भी चर्चा सामने आ रही है।

मामले में पीड़ित छात्रा के पिता ने थाना को लिखित आवेदन दिया है। उसने बताया है कि नाबालिग पुत्री बुधवार को गांव में ही संचालित एक कोचिंग से पढ़ने के बाद घर लौट रही थी। इस क्रम में शब्दा ग्राम का सुमित कुमार जबरन उसे पकड़ कर अपने घर ले जाकर मारपीट व दुष्कर्म किया।

पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपित ने उसकी बेटी का वीडियो भी बना लिया है और केस करने पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। घटना के बाद से नाबालिग लड़की काफी डरी व सहमी हुई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ माह पूर्व उक्त आरोपित ने उनकी पुत्री का मोबाइल भी छिन लिया था। पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जुआ खेलते पांच जुआरियों को पुलिस ने दबोचा कटिहार के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुआ खेलते हुए पांच जुआरी रोशन झा घर हरिगंज मोहल्ला चौक थाना नगर, केशव कुमार साह घर मनिया पोखर थाना मुफस्सिल, मुबारक हुसैन घर रामपाड़ा थाना नगर, शेख फिरोज घर इस्लामपुर, मुकेश कुमार साह घर मनिया पोखर निवासी को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है।