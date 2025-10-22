Language
    कोचिंग से लौट रही लड़की के साथ प्रेमी ने कर दिया कांड... घर ले जाकर किया गंदा काम, युवक ने बनाया अश्लील वीडियो

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    Bihar News: कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मुफस्सिल पुलिस ने जुआ खेलते पांच जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से नकदी बरामद की है।

    Bihar News: कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म किया।

    संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों एवं स्वजनों ने आरोपित युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि युवक नाबालिग को जबरन पकड़कर अपने घर ले गया। हालांकि प्रेम प्रसंग की भी चर्चा सामने आ रही है।

    मामले में पीड़ित छात्रा के पिता ने थाना को लिखित आवेदन दिया है। उसने बताया है कि नाबालिग पुत्री बुधवार को गांव में ही संचालित एक कोचिंग से पढ़ने के बाद घर लौट रही थी। इस क्रम में शब्दा ग्राम का सुमित कुमार जबरन उसे पकड़ कर अपने घर ले जाकर मारपीट व दुष्कर्म किया।

    पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपित ने उसकी बेटी का वीडियो भी बना लिया है और केस करने पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। घटना के बाद से नाबालिग लड़की काफी डरी व सहमी हुई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ माह पूर्व उक्त आरोपित ने उनकी पुत्री का मोबाइल भी छिन लिया था। पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जुआ खेलते पांच जुआरियों को पुलिस ने दबोचा

    कटिहार के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुआ खेलते हुए पांच जुआरी रोशन झा घर हरिगंज मोहल्ला चौक थाना नगर, केशव कुमार साह घर मनिया पोखर थाना मुफस्सिल, मुबारक हुसैन घर रामपाड़ा थाना नगर, शेख फिरोज घर इस्लामपुर, मुकेश कुमार साह घर मनिया पोखर निवासी को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने मौके से 27 हजार नगद, पांच मोबाइल फोन और 8 ताश बरामद की है। यह कार्रवाई देर रात की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली कि क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर में जुआ का अड्डा चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापा मारा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार निराला ने बताया कि सामाजिक बुराइयों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।<br/> 