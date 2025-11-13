Manihari Vidhan Sabha Chunav Result: JDU या कांग्रेस... कौन चल रहा आगे? मनिहारी विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट

मनिहारी विधानसभा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अंततः विजयी होती है।