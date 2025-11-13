Manihari Vidhan Sabha Chunav Result: JDU या कांग्रेस... कौन चल रहा आगे? मनिहारी विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट
मनिहारी विधानसभा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अंततः विजयी होती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Manihari vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों की घड़ी नजदीक आ गई है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके सिर पर मनिहारी विधायक बनने का ताज सजेगा।
मनिहारी विधानसभा सीट, कटिहार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1957 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस की पार्वती देवी विजयी रहे थे। 2020 में यहां से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद विजयी रहे थे। वे यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं।
मनिहारी विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी – 7
- शंभू कुमार सुमन – जनता दल (यूनाइटेड)
- मनोज प्रसाद सिंह – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- सैफ अली खान – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)
- उपेंद्र मंडल – बहुजन समाज पार्टी (BSP)
- राम रतन प्रसाद – राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
- बब्लू सोरेन – जन सुराज पार्टी
- नलिनी मंडल – आम आदमी पार्टी (AAP)
