Bihar Politics: कटिहार में महागठबंधन की दो पूर्व विधायक आ गईं आमने-सामने, घंटों चला हाईवाल्टेज ड्रामा

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। कोढ़ा विधासभा क्षेत्र में ही महागठबंधन के दो पूर्व महिला विधायक आमने-सामने आ गईं और उनके बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। नोकझोंक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस की पूर्व विधायक पूनम पासवान और सुनीता देवी बहस करती नजर आ रही है। वहीं स्थानीय युवक हल्ला मचा रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों का कहना था कि सर्वे किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर जांच करनी चाहिए।

दरअसल, महागठबंधन में टिकट को लेकर कई नेत्री और नेता ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच रविवार को पूनम पासवान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर कोढ़ा के बिशहरिया गांव बहियार पहुंची थीं। यहां एक घर के आंगन बैठकर बातचीत कर रही थीं। इस बात की जानकारी पाकर गांव के कुछ युवक इकठ्ठा हो गए और पूनम पासवान का विरोध जताने लगे कि गुपचुप तरीके कांग्रेस के चुनावी सर्वेयर से कार्य कराया जा रहा है।

इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस से टिकट की एक दावेदार नेत्री सह पूर्व विधायक सुनीता देवी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गई। चौकी के दो किनारे बैठकर महागठबंधन की दोनों पूर्व विधायक के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। प्रत्याशी का ऐसा व्यवहार देख ग्रामीण दुखी हो गए और हल्ला मचाया। विरोध देखकर पूर्व विधायक पूनम पासवान चली गईं जबकि सुनीता देवी वहीं जमी रहीं।

आरोप-प्रत्यारोप कोढ़ा की पूर्व विधायक पूनम पासवान ने कहा कि बूथ कमेटी गठन को लेकर हम क्षेत्र में थे। बीमार पड़े पवन जयसवाल के स्वास्थ्य का हाल लेने गए थे। इसी बीच पटना से आए कथित सर्वेयर पहुंच गए। इस बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। इसी बीच पूर्व विधायक सुनीता अपने समर्थकों के साथ आ धमकीं और तरह-तरह का आरोप लगा विवाद करने लगीं।