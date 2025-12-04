कोसी स्नातक चुनाव: छूटे मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर, 10 दिसंबर तक करें आवेदन

संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार)। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की बेहद कम संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने छूटे हुए स्नातक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया है। प्रशासन के अनुसार शिक्षित वर्ग की कम भागीदारी चिंता का विषय है।

अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी विवेक आदित्य ने बताया कि बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में बारसोई और बलरामपुर दोनों प्रखंडों को मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 550 भी नहीं है। बलरामपुर प्रखंड में मात्र 242, जबकि बारसोई प्रखंड में 294 मतदाता ही पंजीकृत हैं।

इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्नातक मतदाताओं की यह संख्या बेहद कम है। श्री आदित्य ने आगे जानकारी दी कि बीए पास स्नातक अभ्यर्थियों को 10 दिसंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया गया है।

इस बाबत अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पत्र जारी कर लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 18 द्वारा नए मतदाता का नाम जुड़ेगा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 भरा जाना है। नाम, पता आदि में संशोधन के लिए प्रपत्र 8 भरना है।