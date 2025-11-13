Korha Vidhan Sabha Chunav Result: कौन बनेगा कोढ़ा का विधायक? इस बार कुछ अलग-सी दिख रही फिजा
कोढ़ा विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में है। 2020 में भाजपा की कविता देवी यहाँ से विधायक बनीं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यहाँ अक्सर सीधा मुकाबला होता है, पर इस बार चौकोणीय चुनाव की संभावना है। 2025 के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस समेत आठ प्रत्याशी मैदान में हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Korha Chunav result 2025: कोढ़ा विधानसभा सीट, पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। जिला कटियार लगता है। 1967 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के बी.पी. शर्मा विजयी रहे थे। 2015 में यहां से कांग्रेस की पूनम पासवान चुनाव जीती थीं। 2020 में भाजपा की कविता देवी विधायक बनी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन हर चुनाव में मुकाबला आमने-सामने का होता आ रहा है। मगर इस बार फिजा कुछ अलग-सी दिख रही है। इस बार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आमने-सामने का मुकाबला नहीं, बल्कि चौकणीय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है।
कोढ़ा विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी – 8
- कविता देवी – भारतीय जनता पार्टी (BJP)
- पूनम कुमारी – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
- निर्मल कुमार राज – जन सुराज पार्टी
- रविंद्र कुमार – बहुजन समाज पार्टी (BSP)
- तूफानी दास – पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (Democratic)
- वकील दास – निर्दलीय
- कपिलदेव पासवान – निर्दलीय
- विनोद कुमार मिर्धा – निर्दलीय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।