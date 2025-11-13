Korha Vidhan Sabha Chunav Result: कौन बनेगा कोढ़ा का विधायक? इस बार कुछ अलग-सी दिख रही फिजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Korha Chunav result 2025: कोढ़ा विधानसभा सीट, पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। जिला कटियार लगता है। 1967 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के बी.पी. शर्मा विजयी रहे थे। 2015 में यहां से कांग्रेस की पूनम पासवान चुनाव जीती थीं। 2020 में भाजपा की कविता देवी विधायक बनी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन हर चुनाव में मुकाबला आमने-सामने का होता आ रहा है। मगर इस बार फिजा कुछ अलग-सी दिख रही है। इस बार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आमने-सामने का मुकाबला नहीं, बल्कि चौकणीय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है।