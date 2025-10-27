Language
    Korha Election 2025: एनडीए और महागठबंधन के बागी उम्मीदवार कर सकते हैं सेंधमारी, सियासी सरगर्मी तेज

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला होने की संभावना है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को बागियों से चुनौती मिल रही है, जो वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। कुल आठ प्रत्याशी मैदान में हैं, और 14 नवंबर को पता चलेगा कि जनता किसे चुनेगी।

    एनडीए और महागठबंधन के बागी उम्मीदवार कर सकते हैं सेंधमारी, सियासी सरगर्मी तेज

    संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी में तेज हो गई है। प्रत्येक चौक चौराहों व चौपाल पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किन की क्या स्थिति होगी, इस पर गरमा गरम बहस व कयासों का सिलसिला जारी है।

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन हर चुनाव में मुकाबला आमने-सामने का होता आ रहा है। मगर इस बार फिजा कुछ अलग-सी दिख रही है। इस बार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आमने-सामने का मुकाबला नहीं, बल्कि चौकणीय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है।

    राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि एनडीए के गढ़ में जहां भाजपा के बागी उम्मीदवार विनोद मिर्धा एवं जनसुरज के निर्मल कुमार राज सेंघमारी कर सकते हैं, तो महागठबंधन में बागी नेता व निर्दलीय उम्मीदवार वकील दास एवं एआईएमआईएम से टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार कपिल देव पासवान महागठबंधन की वोट बैंक में सेंघ लगा सकते हैं।

    चुनावी चर्चा के बीच मतदाताओं का रुझान से ऐसा लगता है। दोनों ही गठबंधनों के सामने अपने बागियों को साधने की चुनौती है। बता दें कि इस बार जहां जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी निर्मल कुमार राज को खड़ा किया है। वहीं, एआईएमआईएम से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कपिल देव पासवान भी चुनावी मैदान में खड़े हैं।

    एनडीए गठबंधन के भाजपा के बागी नेता विनोद मृधा को टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी समर में डटे हुए हैं। हालांकि यह स्थिति महागठबंधन में भी है। महागठबंधन घटक कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे वकील दास को टिकट न मिलने पर वह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में कूद कर चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं।

    यहां भाजपा से निवर्तमान विधायक कविता देवी एवं कांग्रेस से पूर्व विधायक पूनम कुमारी के अलावा जन सुराज के प्रत्याशी को लेकर कुल आठ प्रत्याशी चुनावी समर में अपने भाग्य की आजमाइश करते हुए चुनावी रणक्षेत्र में डटे हुए हैं।

    राजनीतिज्ञ पंडितों के अनुसार यहां हर विधानसभा चुनाव में चुनावी परिदृश्य आमने-सामने का होता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी फिजा में जो चर्चा चल रही है। वह चौकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।

    बहरहाल मतदाताओं का यह भी कहना है कि अभी प्रारंभिक दौर है। मतदान की तिथि नजदीक आते-आते चुनावी रंज दिलचस्प व परिदृश्य बदल भी सकता है। क्षेत्र की जनता किन उम्मीदवार को अपने भरोसे का ताज पहनाएगी यह तो आने वाले 14 नवंबर को ही खुलासा हो पाएगा।