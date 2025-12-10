Language
    Bihar News: स्नान करती महिला का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, किशनगंज ले जाकर 3 दिनों तक शोषण

    By Rajeev Choudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    कटिहार के सेमापुर में एक 31 वर्षीय विवाहिता के साथ हुई शर्मनाक घटना सामने आई है। महिला के ससुराल में नहाते समय गांव के युवक मो. नासिर ने उसका आपत्तिजन ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कटिहार। समाज को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना प्रकाश में आई है। सेमापुर थाना क्षेत्र की 31 वर्षीय विवाहिता अपने ससुराल में स्नान कर रही थी, तभी गांव के ही युवक मो. नासिर ने छिपकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने वीडियो के आधार पर महिला को धमकाना शुरू कर दिया और लगातार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा।

    लगातार शोषण और डर के माहौल से पीड़िता अत्यधिक व्यथित हो गई और ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई, लेकिन यहां भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। आरोपी नासिर ने वही आपत्तिजनक वीडियो महिला के मायके के युवक मो. राजू को भेज दिया। आरोप है कि राजू ने भी वीडियो के आधार पर महिला का शोषण शुरू कर दिया।

    इसी दौरान बाजार से घर लौट रही महिला को मो. राजू ने जबरन एक चारपहिया वाहन में बैठाकर किशनगंज ले गया। वहां उसे तीन दिनों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। महिला को बाहरी लोगों से संपर्क करने की अनुमति भी नहीं दी गई। किसी तरह उसने अपने स्वजनों को सूचना भेजी, जिसके बाद स्वजन किशनगंज पहुंचकर उसे वापस घर लाए।

    इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में मो. नासिर और मो. राजू दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल में कराया है।

    आवेदन प्राप्त हुआ है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। - रामशंकर कुमार, थानाध्यक्ष, सेमापुर