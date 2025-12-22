कटिहार में हथियार चलाने की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल, अंधेरे में दे रहा ट्रेनिंग
कटिहार में हथियार चलाने की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल, अंधेरे में दे रहा ट्रेनिंग
- शहर के हबीबनगर रामपाड़ा का,
- ट्रेनिंग देने वाला युवक मारपीट की घटना का भी आरोपित, केस दर्ज
संवाद सहयोगी, जागरण, कटिहार : कटिहार में रात के अंधेरे में हथियार चलाने की ट्रेनिंग का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के हबीबनगर रामपाड़ा का बताया जा रहा है। यद्यपि, दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिर भी सीमावर्ती इलाके में ऐसे प्रशिक्षण की गतिविधियों से खतरे की आशंका गहराती है।
युवक का हथियार चलाने का प्रशिक्षण कई सवाल व आशंकाओं को जन्म दे रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक हाथ में पिस्टल को काक करता है। वहां कुछ युवकों की तरफ देखकर कहता है कि देखो, ऐसे गोली छूटता (छूटती) है। फिर फायर करता है। इसके बाद आसमान की ओर भी हथियार कर गोली चलाई जाती है, लेकिन गोली नहीं चलती है। अंधेरे में ऐसा करता हुआ एक ही युवक दिख रहा, लेकिन उसकी हरकत व अगल-बगल से आती आवाज बता रही कि कुछ और भी लोग वहां मौजूद हैं। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
केस दर्ज किया गया है। वीडियो पुराना है। कितना पुराना है, इसकी जांच चल रही है। वायरल वीडियो में गोली चला रहा युवक मारपीट की एक घटना में आरोपित रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अभिजीत कुमार सिंह एसडीपीओ, सदर।
इस मामले में केस दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। यद्यपि, वीडियो काफी पुराना है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है।
सुमन कुमार सिंह थानाध्यक्ष, नगर थाना
