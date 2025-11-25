Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटिहार में 11 माह में पानी ने छीनी 107 जिंदगियां, मनिहारी में सबसे ज्यादा 23 की मौत

    By Pradeep Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:51 AM (IST)

    कटिहार जिले में पिछले 11 महीनों में पानी में डूबने से 107 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 23 मौतें मनिहारी प्रखंड में दर्ज की गईं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जिले में 11 माह में पानी ने छीनी 107 जिंदगियां। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले में बाढ़ और जल जमाव सिर्फ किसानों की फसल जमीन ही नहीं बर्बाद करती बल्कि जान भी निगल रही है। इस साल जनवरी से लेकर अबतक 11 महीने में डूबने से 107 लोगों की जाने गयी हैं। यानी 107 परिवार ने अपनों से बिछड़ने का गम व दर्द झेला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मरने वालों में 87 पुरुष, 20 महिला और 26 नन्हे बच्चें शामिल हैं। बच्चों ने अभी दुनिया देखी भी नहीं, जलजमाव की चपेट में आकर मौत की आगोश में सो गये और अपनों को बिलखते छोड़ गये। मनिहारी प्रखंड में डूबने की सबसे अधिक घटनायें सामने आयी है।

    यहां 23 जाने गयीं। अमदाबाद प्रखंड में 12 जाने गयीं। हर मौत पर सरकार मुआवजा का मलहम तो लगा देती है, लेकिन बेइलाज दर्द की टीस इनके घरों की चारदीवारी से उठते क्रंदन के रूप में सुनायी पड़ती है।

    प्रखंडवार पानी में डूबने से हुई मौत का आंकड़ा

    प्रखंड का नाम मृत्यु संख्या
    मनिहारी 23
    अमदाबाद 12
    प्राणपुर 10
    बरारी 9
    कदवा 8
    कुर्सेला 7
    बलरामपुर 6
    कोढ़ा 6
    आजमनगर 5
    फलका 5
    बारसोई 4
    डंडखोरा 3
    समेली 3
    कटिहार 3
    मनसाही 1
    हसनगंज 1