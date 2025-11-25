कटिहार में 11 माह में पानी ने छीनी 107 जिंदगियां, मनिहारी में सबसे ज्यादा 23 की मौत

संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले में बाढ़ और जल जमाव सिर्फ किसानों की फसल जमीन ही नहीं बर्बाद करती बल्कि जान भी निगल रही है। इस साल जनवरी से लेकर अबतक 11 महीने में डूबने से 107 लोगों की जाने गयी हैं। यानी 107 परिवार ने अपनों से बिछड़ने का गम व दर्द झेला है।

मरने वालों में 87 पुरुष, 20 महिला और 26 नन्हे बच्चें शामिल हैं। बच्चों ने अभी दुनिया देखी भी नहीं, जलजमाव की चपेट में आकर मौत की आगोश में सो गये और अपनों को बिलखते छोड़ गये। मनिहारी प्रखंड में डूबने की सबसे अधिक घटनायें सामने आयी है।