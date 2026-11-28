संवाद सूत्र, कोलासी (कटिहार)। घर में शहनाई बजने वाली थी, आंगन में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और परिवार के लोग बारात के स्वागत की व्यवस्था में जुटे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। बहन की शादी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित उसका छोटा भाई अमित कुमार भी घर की जिम्मेदारियां निभाने में लगा था।

किसी को क्या अंदाजा था कि जिस घर में कुछ ही देर बाद मंगलगीत गूंजने वाले हैं, वहां अचानक रात के 12 बजे चीख-पुकार मच जाएगी। बारात पहुंचने से महज एक घंटे पहले हुए सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। बहन के हाथ पीले होने से पहले ही 16 वर्षीय भाई की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। जिस भाई को बहन की शादी में साथ खड़ा होना था, उसकी अर्थी उठने की नौबत आ गई।

डीजल लेकर लौटते समय शिवाडीह चौक के पास हादसा कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी शिविर अंतर्गत संदलपुर गांव निवासी नेवल तुरी के घर गुरुवार को बेटी की शादी थी। परिवार के तीन बेटों में सबसे छोटा अमित शादी की तैयारियों में हाथ बंटा रहा था। बताया जाता है कि जनरेटर चलाने के लिए डीजल कम पड़ने पर वह अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक से कोलासी पेट्रोल पंप गया था।

डीजल लेकर लौटने के क्रम में शिवाडीह चौक के पास गुरुवार रात करीब 12 बजे उनकी बाइक की एक जुगाड़ गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही अमित ने दम तोड़ दिया। घायल रिश्तेदार का उपचार अस्पताल में चल रहा है, जो रौतारा थाना क्षेत्र के चंदवा गांव का निवासी बताया जाता है।