संवाद सहयोगी, कटिहार। Makhana Popping Machine:संयुक्त कृषि भवन परिसर में गुरुवार को दो दिवसीय जिलास्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार और उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

किसानों को संबोधित करते हुए डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक कृषि की असली बुनियाद कृषि अभियंत्रण है। उन्नत कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से समय, श्रम और लागत की बचत होने के साथ-साथ उत्पादकता में भी तेजी से वृद्धि होती है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और प्रतिस्पर्धात्मक बनती है।

63 यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी, तीन लाभुकों को मिली चाबी कृषि अभियंत्रण उपनिदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर कुल 86 प्रकार के कृषि यंत्र सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 63 प्रकार के यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। यंत्र की श्रेणी और किसान की पात्रता के अनुसार 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

मेले में लेजर लैंड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पावर वीडर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, चाफ कटर, धान व मक्का थ्रेशर सहित कई आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लाभुकों—डंडखोरा के रवि कुमार, मनिहारी के शिव नारायण मंडल और अमदाबाद के रघुनाथपुर कृषक हित समूह को यंत्रों की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में आत्मा के उप परियोजना निदेशक एसके झा सहित कई अधिकारी व किसान मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन अभिनंदन झा ने किया।

जिले को मिला 4.86 करोड़ का आवंटन, 14 ड्रोन का भी लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कटिहार जिले को 4 करोड़ 86 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसके तहत अब तक 1,065 किसानों को ऑनलाइन परमिट निर्गत किए जा चुके हैं और 1 करोड़ 31 लाख रुपये के कृषि यंत्रों का उठाव भी किसानों द्वारा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिले को 14 कृषि ड्रोन की खरीद तथा तीन ऑटोमैटिक मखाना मशीन का लक्ष्य भी मिला है।

अब सीधे गुड़िया से तैयार होगा मखाना लावा, नई मशीन पर भारी सब्सिडी मखाना उत्पादकों के लिए इस बार कृषि मेला एक क्रांतिकारी तकनीक लेकर आया है। मेले में प्रदर्शित मखाना पॉपिंग मशीन और ऑटोमैटिक मखाना मशीन किसानों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहीं। इन मशीनों की मदद से प्रति घंटे 20 किलो मखाना लावा तैयार किया जा सकेगा।

मानवीय मखाना पॉपिंग मशीन: इस मशीन में गुड़िया को गर्म कर डालना होता है। इसकी कुल कीमत 2 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत (1.60 लाख रुपये) तथा सामान्य वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत (1.40 लाख रुपये) का अनुदान मिलेगा।