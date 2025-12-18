Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटिहार : स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रा बेहोश, होश आने पर आवाज गुम

    By Rajeev Choudhary Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    कटिहार के एक स्कूल में प्रार्थना के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसकी आवाज गुम हो गई। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने कहा कि उन्हें छात्रा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इलाजरत छात्रा को देखते चिकित्सक। जागरण

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    संवाद सहयोगी, कटिहार। शहरी क्षेत्र स्थित इस्लामिया हाई स्कूल में गुरुवार को प्रार्थना के दौरान नौवीं कक्षा की छात्रा साहिबा प्रवीण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और छात्राएं सहम गईं। स्कूल प्रशासन ने छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सीय उपचार के बाद छात्रा को होश तो आ गया, लेकिन उसकी आवाज अचानक गुम हो गई। इससे स्वजन की चिंता बढ़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात घंटे बाद मुंह से निकली आवाज 'अम्मा'

    हालांकि, सात घंटे बाद छात्रा ने अचानक अम्मा कहकर पुकारा। इसकी पुकार सुन सभी की आंखें नम हो गईं। स्वजन दौड़कर उसे सीना से चिपका लिए।

    साइकोसिस की शिकार हो गई थी बच्ची

    चिकित्सक डॉ. एस विंकर ने बताया कि बच्ची को साइकोसिस हो गया था। यह एक मानसिक स्थिति होती है, जिसमें पीड़ित का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है।

    उसे भ्रम और मतिभ्रम का अनुभव होता है। उसके विचार और भावनाएं अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे पहचानने में दिक्कत होती है कि क्या वास्तविक और क्या नहीं।

    प्रतिदिन की तरह स्कूल पहुंची थी स्कूल

    साहिबा प्रवीण जाफरगंज स्थित अपने घर से साइकिल लेकर रोज की तरह गुरुवार को भी स्कूल गई थी। स्कूल से सूचना मिली कि वह प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्ची को होश आ गया है।

    फैली थी कुहासे की चादर

    गुरुवार की सुबह कुहासा ज्यादा होने के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड भी अधिक थी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री व न्यूनतम 13 डिग्री था। सुबह में कोहरा इतना घना था कि दृश्यता भी कम थी। सुबह साढ़े नौ बजे स्कूल की प्रार्थना सत्र अवधि तक कोहरा छाया था।

    छात्रा के बेहोश होने की जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेकर अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।


    -

    राहुलचंद्र चौधरी, डीईओ कटिहार।

    प्रार्थना के दौरान छात्रा अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल भेजा गया। विद्यालय की छात्राओं और अभिभावकों से अपील है कि बच्चे स्कूल आने से पहले नाश्ता जरूर करें। साथ ही ठंड के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें।

    -

    नदीम खान, प्राचार्य

    इलाज के बाद होश आने पर छात्रा बोल नहीं पा रही थी। बाद में उसकी आवाज लौट आई।

    -

    डॉ. एसपी विंकर, सदर अस्पताल।