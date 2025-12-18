कटिहार : स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रा बेहोश, होश आने पर आवाज गुम

संवाद सहयोगी, कटिहार। शहरी क्षेत्र स्थित इस्लामिया हाई स्कूल में गुरुवार को प्रार्थना के दौरान नौवीं कक्षा की छात्रा साहिबा प्रवीण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और छात्राएं सहम गईं। स्कूल प्रशासन ने छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सीय उपचार के बाद छात्रा को होश तो आ गया, लेकिन उसकी आवाज अचानक गुम हो गई। इससे स्वजन की चिंता बढ़ गई।

सात घंटे बाद मुंह से निकली आवाज 'अम्मा'

हालांकि, सात घंटे बाद छात्रा ने अचानक अम्मा कहकर पुकारा। इसकी पुकार सुन सभी की आंखें नम हो गईं। स्वजन दौड़कर उसे सीना से चिपका लिए।

साइकोसिस की शिकार हो गई थी बच्ची

चिकित्सक डॉ. एस विंकर ने बताया कि बच्ची को साइकोसिस हो गया था। यह एक मानसिक स्थिति होती है, जिसमें पीड़ित का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है।

उसे भ्रम और मतिभ्रम का अनुभव होता है। उसके विचार और भावनाएं अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे पहचानने में दिक्कत होती है कि क्या वास्तविक और क्या नहीं।

प्रतिदिन की तरह स्कूल पहुंची थी स्कूल

साहिबा प्रवीण जाफरगंज स्थित अपने घर से साइकिल लेकर रोज की तरह गुरुवार को भी स्कूल गई थी। स्कूल से सूचना मिली कि वह प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्ची को होश आ गया है।