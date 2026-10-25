कटिहार के छात्र राहुल ने दिल्ली में चमकाया नाम, इंस्पायर मानक की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया अपना मॉडल

संवाद सूत्र, हसनगंज (कटिहार)। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र राहुल कुमार ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी विज्ञान और रचनात्मक प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पूरे जिले का नाम रोशन किया है।

इंस्पायर मानक योजना (Inspire Award MANAK) के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में भाग लेने दिल्ली पहुँचे राहुल ने राजधानी के प्रगति मैदान में अपने नवोन्मेषी मॉडल का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी के दौरान उनके मॉडल को देखने के लिए देश भर से लोग पहुँचे और हजारों दर्शकों व विशेषज्ञों ने राहुल की इस अनूठी सोच की जमकर सराहना की।

इस राष्ट्रीय सफलता के बाद जब राहुल वापस अपने गृह राज्य लौटे, तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा उन्हें व अन्य प्रतिभागी छात्रों को विशेष रूप से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।

विद्यालय में हुआ भव्य स्वागत, मेंटर शिक्षक का भी अभिनंदन

दिल्ली से लौटने पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसनगंज के परिसर में राहुल कुमार का शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल के मार्गदर्शक यानी मेंटर शिक्षक राकेश कुमार का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया।