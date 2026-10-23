विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से बढ़ी परेशानी, रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें; भागलपुर-कटिहार के बीच मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, पटना। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क यातायात प्रभावित है। इससे भागलपुर और नवगछिया-कटिहार के बीच आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है।

इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। सड़क संपर्क प्रभावित, रेलवे ने बढ़ाया विकल्प विक्रमशिला सेतु भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम है। सेतु के क्षतिग्रस्त होने से सड़क मार्ग से आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सेतु पर आवागमन प्रभावित होने से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने रेल सेवाओं का विस्तार किया है। उन्होंने इसे सराहनीय और जनहितकारी पहल बताया। भागलपुर से कटिहार के लिए सुबह से शाम तक ट्रेनें रेलवे की ओर से भागलपुर से नवगछिया-कटिहार की तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग समय पर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुबह के समय गाड़ी संख्या 05781 भागलपुर (सबौर)-कटिहार स्पेशल और 03407 भागलपुर-कटिहार स्पेशल का परिचालन किया जा रहा है। वहीं, शाम को गाड़ी संख्या 03409 भागलपुर-कटिहार स्पेशल यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इन ट्रेनों से भागलपुर और नवगछिया के बीच यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष ट्रेनों का उद्देश्य सड़क संपर्क प्रभावित होने की स्थिति में यात्रियों को रेल मार्ग से आने-जाने का अतिरिक्त विकल्प देना है।

कटिहार से भागलपुर लौटने वालों के लिए भी सुविधा रेलवे ने कटिहार से भागलपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। सुबह गाड़ी संख्या 03410 कटिहार-भागलपुर स्पेशल, दोपहर में 03408 कटिहार-भागलपुर स्पेशल और शाम को 05782 कटिहार-सबौर स्पेशल चलाई जा रही है।

इस व्यवस्था से कटिहार और आसपास के क्षेत्रों से भागलपुर आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन के समय और परिचालन की ताजा स्थिति रेलवे से जरूर जांच लेनी चाहिए। सहरसा से भागलपुर-देवघर के लिए भी स्पेशल ट्रेन सहरसा और आसपास के क्षेत्रों से भागलपुर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 05573/05574 राघोपुर-सहरसा-खगड़िया-भागलपुर-देवघर स्पेशल का भी परिचालन किया जा रहा है। इस ट्रेन से सहरसा, खगड़िया और भागलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।