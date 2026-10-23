छठ-दीवाली पर आरा के यात्रियों को राहत, खातीपुरा-कामाख्या पूजा स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से
रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए खातीपुरा-कामाख्या और मैसूरु-दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेनें ...और पढ़ें
HighLights
खातीपुरा-कामाख्या पूजा स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से चलेगी।
आरा जंक्शन से होकर गुजरेगी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा।
मैसूरु-दरभंगा स्पेशल ट्रेन भी आरा में रुकेगी।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खातीपुरा (जयपुर) और कामाख्या के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 09711/09712 खातीपुरा-कामाख्या-खातीपुरा पूजा स्पेशल आरा जंक्शन के रास्ते परिचालित होगी। इससे राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन का विकल्प मिलेगा।
29 अक्टूबर से खातीपुरा से चलेगी ट्रेन
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 09711 खातीपुरा-कामाख्या पूजा स्पेशल का परिचालन खातीपुरा से 29 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किया जाएगा।
वापसी में गाड़ी संख्या 09712 कामाख्या-खातीपुरा पूजा स्पेशल कामाख्या से 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। दोनों दिशाओं में निर्धारित अवधि के दौरान ट्रेन का संचालन होगा।
भोजपुर के यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा
आरा जंक्शन के रास्ते ट्रेन चलने से भोजपुर जिले के यात्रियों को भी यात्रा का विकल्प मिलेगा। त्योहारों के दौरान बिहार आने वाले प्रवासियों और पूजा के बाद दूसरे राज्यों में लौटने वाले यात्रियों को इससे सहूलियत मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त ट्रेन चलने से नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
मैसूरु-दरभंगा स्पेशल का आरा में ठहराव
रेलवे की ओर से मैसूरु और दरभंगा के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की भी योजना है। गाड़ी संख्या 06211/06212 के आरा जंक्शन पर ठहराव से दक्षिण भारत और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
दक्षिण भारत जाने वालों को भी राहत
दीपावली और छठ के दौरान दक्षिण भारत से बिहार आने और बिहार से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सीटों की उपलब्धता को लेकर परेशानी होती है।
मैसूरु-दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का आरा में ठहराव इस अवधि में यात्रियों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है। ट्रेन के ठहराव और समय-सारिणी से जुड़ी विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक सूचना से प्राप्त की जा सकती है।
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