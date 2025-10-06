Language
    Katihar News: हल्की बारिश नहीं झेल पाया पंचायत भवन, 4 दिन में ही ढहने लगा, CM नीतीश ने 1 अक्टूबर को किया था उद्घाटन

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:41 AM (IST)

    कटिहार के फलका प्रखंड में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए पंचायत सरकार भवन का दीवार उद्घाटन के चार दिन बाद ही ढह गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ठेकेदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही ठेकेदार ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।

    चार दिन बाद ही ढहने लगा नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, फलका(कटिहार)। प्रखंड क्षेत्र के भरसिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया।

    उद्घाटन के महज चार दिन बाद ही पंचायत सरकार भवन हल्की ही बारिश में ढहकर गिरने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने संवेदक पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

    ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सरकार भवन का जो छत है उसमें भी अनियमित बरती गई है। पंचायत सरकार भवन का दिवार टूटकर गिरने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी तथा स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।

    1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से किया था उद्घाटन

    बताया कि भवन का निर्माण दो करोड़ 97 लाख 94 हजार 98 रुपये की लागत से कराया गया। पंचायत सरकार भवन भरसिया का उद्घाटन एक अक्टूबर को रिमोट कंट्रोल के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था।

    उद्घाटन के महज चार दिन बाद ही हल्की ही बारिश में पंचायत सरकार भवन का पूर्व तरफ का दीवार अचानक ढहकर गिरने लगा है। स्थानीय लोगों ने संवेदक पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है।

    स्थानीय उप मुखिया मो. कुद्दुस, पूर्व मुखिया फसी अहमद, सांसद प्रतिनिधि तफसील अहमद एवं कई ग्रामीण बताया कि निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा काफी लापरवाही बरती गई है।

    कहा कि चार दिन में ही भवन की यह हालत हो रही है तो कुछ माह बाद भवन की स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा कि भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। जिससे भवन की यह दुर्दशा हो रही है।

    स्थानीय ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि व समाजसेवियों ने टीम गठित कर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य का जांच कर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।

    वहीं पंचायत सरकार भवन का दीवार ढह कर गिरने की खबर मिलते ही संवेदक के द्वारा मजदूर को भेज कर मरम्मत का कार्य करने में लगे हुए थे।

    मामले में बीडीओ सन्नी कुमार सौरभ ने बताया की दीवार ढहने की सूचना मिली है। स्थल जांच कर वरीय पदाधिकारी को भेजा जाएगा।